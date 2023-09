Dommerforeningen innrømmer stor VAR-feil: Liverpool snytt for scoring

Like før Tottenham scoret kampens første (tellende) mål, sendte Liverpools Luis Díaz ballen i mål.

Målet ble annullert for offside, men det skulle det ifølge dommerforeningen aldri blitt.

Det skriver de i en uttalelse lørdag kveld, ifølge BBC.

De skriver at en betydelig menneskelig feil oppsto da VAR ikke grep inn for å se nærmere på situasjonen, og at det skulle ha blitt dømt mål for Liverpool.

På TV-sendingen ble aldri de «velkjente» VAR-strekene tegnet opp og Liverpool-manager Jürgen Klopp var i intervju med Sky Sports etter kampen klar på at TV-bildene viste at Díaz ikke var i offsideposisjon - i en kamp som Tottenham til slutt vant 2-1.

For Liverpool fikk kampen en marerittstart da Curtis Jones ble sendt i dusjen etter 25 minutter. Midtbanespilleren fikk først gult kort av dommer Simon Hooper, men det ble omgjort til rødt kort etter at VAR grep inn.

Son Heung-min sendte Tottenham i ledelsen ti minutter senere, men på overtid i første omgang utlignet Cody Gakpo for gjestene.

I samme situasjon fikk han seg en smell og ut til andre omgang kom Diogo Jota inn for Liverpool.

Halvveis i den andre omgangen ble vondt til verre for Liverpool da Jota fikk to gule kort på under to minutter. Selv om Liverpool måtte spille over 20 minutter og de seks tilleggsminuttene med ni mann, så det ut til å bli 1-1.

Men så, fem og et halvt minutt på overtid kom den avgjørende scoringen da Jöel Matip satte et innlegg inn i eget nett.

Dermed ble det sesongens første ligatap for Liverpool, mens Tottenham nå er ett poeng bak ligaleder Manchester City og ett poeng foran Liverpool.