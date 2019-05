Rørvik rystet stjernene i en time – men RBK vant for første gang på fem måneder

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Men det ble langt ifra en enkel dag på jobben for trønderne. For etter en tidlig ledelse svarte Rørvik med scoring etter en halvtime.

Da Rosenborg igjen tok ledelsen i andreomgang, vartet hjemmelaget opp med to enorme sjanser på rappen. Det var nesten et under at de ikke utlignet igjen.

Men like før timen var spilt satte Erik Botheim inn 3-1 – og dermed var kampen i realiteten avgjort.

Enormt press

Cupavansement, selv mot Rørvik, gjør trolig godt for klubben.

Flere sentrale personer i Rosenborg, og spesielt trener Eirik Horneland, har vært under voldsomt press etter den elendige starten på 2019-sesongen der laget står bokført med to uavgjort og tre tap på de første fem seriekampene.

PRESSET: RBK-trener Eirik Horneland her under kampen mot Rørvik onsdag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Sterkt RBK-lag

At Horneland ikke tok noen særlige sjanser selv når Sarpsborg 08 venter på søndag, viste seg i laguttaket.

Han hadde satt enkelte stjerner – som Nicklas Bendtner, André Hansen, Tore Reginiussen – igjen i Trondheim.

Men ellers var både Mike Jensen, Even Hovland, Anders Trondsen, David Akintola, Gustav Valsvik, Vegar Hedenstad, Yann-Erik de Lanlay, Anders Konradsen med fra start. På benken satt Samuel Adegbenro og Alexander Søderlund.

Derfor var det heller ikke overraskende at Rosenborg fikk en pangstart på kampen. Allerede i det fjerde minutt fikk trønderne corner. Mike Jensen fikk to forsøk fra nede ved dødlinja og på det andre traff han Even Hovland inne i 16-meteren. Fra rundt ti meter nikket midtstopperen inn ledelsen.

Gjestene produserte sjanser ved David Akintola, Emil Ceide og Mike Jensen, men det ble aldri uttelling.

SCORET FØRST: RBK-spillerne, her etter 1-0-målet mot Rørvik onsdag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Sjokkutligning

Og etter en halvtime kom den enorme kalddusjen for Rosenborg. Vertene kriget til seg ballen inne på Rosenborgs halvdel. Ballen ble slått i bakrom. Der hadde høyreving Olav André Nygård Fausa startet sitt løp. Han takket og bukket for pasningen og svarte med å sette ballen forbi keeper Arild Østbø.

Det foreløpige sjokket var et faktum. Det ble heller ingen flere scoringer – og lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1...

KJEMPESJANSER: For Rørvik, som nesten utrolig nok ikke klarte å sette ballen bak keeper Arild Østbø. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Enorm dobbelsjanse til Rørvik

Andreomgang var spillemessig lik den første. Rosenborg hadde ballen og rullet opp angrep etter angrep. Etter 52 minutter scoret også Anders Konradsen. Det roet nok mange RBK-nerver, før de var i helspenn igjen fem minutter senere.

For da vartet Rørvik igjen opp med et godt angrep. Innlegget fra høyre ble møtt av Kenneth Indergård som nikket i tverrliggeren, mens returen av Andreas Skeie ble nikket rett på keeper Østbø fra under fem meters hold...

Minuttet senere gjorde Emil Ceide et glitrende forarbeid på Rosenborgs venstrekant, slo inn og traff Erik Botheim. Midtspissen bredsiden inn 3-1 – og dermed var kampen avgjort.