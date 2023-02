Rørt Warholm med godkjent debut: – Kjente meg sterk

Karsten Warholm åpnet sesongen med 400 meter flatt på sitt eget stevne, Karsten Warholm Invitational i Ulsteinvik torsdag, og der lyktes han med å slette sin egen banerekord på distansen.

Tiden lød 45,31. Det var et stykke unna hans egen europeiske rekord på distansen (45,05), men Warholm så seg fornøyd med løpet.

–Det var en veldig godkjent debut. Jeg er alltid litt ekstra spent før det første løpet, men i dag følte jeg meg sterk og hadde selvtilliten. Det var mitt raskeste løp i denne hallen og en av de bedre tidene mine innendørs, sier Warholm til NRK.

Han kjenner seg rørt og lettet over at han fikk til et godt løp foran hjemmefansen. 1000 mennesker hadde møtt opp.

– Det er stort å ha alle folka som bor i bygda mi som kommer her og ser på, og koser seg. Det er stort for meg. Dette er hjemmet mitt, her er røttene mine, så det er gøy å vise seg fram her. Jeg hadde lyst å løpe bra, og nå kan jeg kose meg, sier han.

Nummer to ble Håvard Bentdal Ingvaldsen med tiden 46,94, og nummer tre ble Andreas Grimerud med 46,99.