Ulvang var på plass i Pyeongchang da Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund sikret norsk trippel på OL-tremila.

Tankene gikk tilbake til tremila i Albertville i 1992. Der sto Vegard Ulvang selv øverst på seierspallen med Bjørn Dæhlie på den ene siden av seg og Terje Langli på den andre.

– Det kanskje sterkeste minnet er at da jeg hadde fem-seks kilometer igjen, så fikk jeg melding om at Bjørn hadde gått på en liten sprekk. Jeg ledet og gikk mot seier. De siste fem kilometerne var koselige. Og det tenkte jeg litt på i går.

– Det må ha vært en ganske flott følelse for Krüger å gå sisterunden alene. Da ble jeg nesten litt rørt. Det var flott å se på, sier Ulvang når NRK møter ham et døgn etter det historiske løpet.

I 1992 var det intervallstart. I 2018 var det fellesstart. Den norske innsatsen er blitt hyllet som en taktisk fulltreffer av det norske laget, både av eksperter og utenlandske konkurrenter.

HISTORISK TRIPPEL: Vegard Ulvang vandt OL-tremila i 1992 foran Bjørn Dæhlir (t.h.) og Terje Langli (t.v.). Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

HISTORISK TRIPPE: Søndag vant Simen Hegstad Krüger OL-tremila foran Martin Johnsrud Sundby (t.v.) og Hans Christer Holund. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Tror alle gikk for seg sjøl

Da Krüger støtet og fikk luke på den nest siste runden, ble Sundby og Holund liggende helt i ro i gruppa bak. De forholdt seg til stallordren fra landslagstrener Tor-Arne Hetland om ikke å dra med utlendinger opp til en nordmann alene i tet.

– Selvfølgelig har jeg lyst til å bryte med taktikken, sa Sundby til NRK etter løpet.

Vegard Ulvang kjøper imidlertid ikke forklaringen, og tror de norske i likhet med utlendingene ble utmanøvrert av Krügers kraftige fartsøkning.

– Jeg har vel sagt mange ganger at langrenn blir ingen lagsport. Jeg tror heller ikke det var mye lagtaktikk i går, jeg tror ikke det. Jeg tror alle gikk for seg sjøl. Så kan man gjerne forklare det på en annen måte i ettertid, men jeg tror det der var et psykologisk spill hvor alle må gå med sine egenskaper. Som sagt, jeg tror han fikk gå litt fordi ikke alle tok rykket hans alvorlig, dette går ikke inn. Det tror jeg, sier Ulvang og smiler bredt.

– Så du er ikke så sikker på at de norske bak der lot Krüger vinne?

– Nei! Jeg tror de er individualister. Det skal de være også, det er ikke noe kritikk av det. Sykkel er en lagsport, langrenn blir aldri en skikkelig lagsport.

– Begynte for sent

– Sett fra ditt ståsted, burde de ha prøvd å ta igjen Krüger, da med risiko for at en utenlandsk løper hadde vunnet?

– De gjorde jo det! De gjorde det, det var det som skjedde, men de begynte kanskje et minutt eller to for sent, sier Ulvang entusiastisk.

Men der møter han motstand fra NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

– Jeg er helt sikker på at de forholdt seg til en ordre, så de ble ikke fintet ut. Hvis Krüger ikke hadde lyktes, tror jeg Sundby hadde prøvd etter 28 km, sier Bjørn, som mener løpet beviser at lagtaktikk er mulig i langrenn.

– Det er den beste lagtaktikken jeg har sett i et mesterskap.

Mens Vegard Ulvang og Torgeir Bjørn har ulik oppfatning av dynamikken i det norske laget underveis, er de helt enige om at løpet var en triumf for de tradisjonelle langrennsløperne.

– Det var en stor seier for kapasitetsløpere av den gamle typen, sier Bjørn.

Seier for sliterne

– Det var et veldig, veldig flott skirenn. Og det var ikke gledelig bare fordi det var tre norske først, men fordi det var sliteren som vant. Den opprinnelige skiløperen, som ikke nødvendigvis vinner alle spurter, viser at det går an å vinne, sier Ulvang.

Han fortsetter:

– Det er liksom opplest og vedtatt at skal du vinne fellesstart, så må du ha Northugs eller Klæbos egenskaper. I går var det tre slitere først som slet ut feltet. Og det er veldig viktig at vi på den måten blir uforutsigbare, og vi ser at det er flere måter å vinne sånne fellesstarter på. Det var det som gledet meg aller mest.

– Hva vil det bety for Simen Hegstad Krüger at han nå er blitt olympisk mester?

– Han får en tittel han må leve med resten av livet, og han får mer oppmerksomhet. Det følger i det hele tatt mye med, det tror jeg han skjønner fort, sier Ulvang.

TRIUMF: Simen Hegstad Krüger takket lagkameratene Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund for at de lot ham vinne. Vegard Ulvang er ikke sikker på om det var det de gjorde. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Får mer oppmerksomhet

Og det er ikke bare utenfor løypa triumfen vil føre til endring for Krüger, ifølge Ulvang.

– Han blir lagt merke til, og neste gang får han nok antagelig ikke gå så lett. Jeg tror kanskje han hadde en fordel av at alle ikke tok ham like alvorlig i går. Neste gang blir han passet på. Jeg har inntrykk av at både Cologna, Manificat, Harvey og Sundby passet litt mye på hverandre, og så fikk han gå stille og rolig og lurte dem, og det var flott, sier Vegard Ulvang.

Langrennslegenden gleder seg også over at Norge skremte vekk «Petter Northug-spøkelset». Siden Odd-Bjørn Hjelmeset vant femmila i Sapporo-VM i 2007, var Northug den eneste norske herreløperen med gull på distanseløp i internasjonale mesterskap.

– Jeg synes alle guttene fortjente den innsatsen og plasseringa i går. Det er litt synd på Martin, som har vært med lenge og ikke fikk det til i går heller, men sånn er verden. Men det var tre slitere, hvor det var yngstegutten som tok det hjem. Så all ære til løpene de gjorde i går, jeg var veldig imponert, sier Ulvang.

Frykter ikke norsk dominans

Som leder i langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) har han lenge vært bekymret for norsk dominans i langrennssporten, men søndagens OL-trippel setter han ikke på bekymringskontoen.

– Norske gutter har ikke dominert langrenn i år, på ingen måte. Det har vært Dario Cologna, og så har det vært Maurice Manificat som har vunnet litt, og så har det selvfølgelig vært Johannes Høsflot Klæbo. Men på distanselangrenn har vi ikke dominert så veldig. Og at de da får de til i OL, det er jo ekstra morsomt. Jeg føler med dem i det, det må være stas, fastslår Vegard Ulvang.