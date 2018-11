Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg må takke hele det norske folk. De har støttet meg i hele denne situasjonen, og det er de som har gjort at jeg har hatt motivasjon til å trene og gjøre den jobben jeg skulle. De har trodd på meg og støttet meg hele veien, sier Johaug til NRK.

Hun var svært fornøyd med å ha lyktes i comebacket i verdenscupen, og både tydelig lettet og rørt.

– Å kunne starte her i Ruka med en seier er virkelig en drøm som har gått i oppfyllelse, sier Johaug.

– Det er en dag jeg har sett frem til de siste to årene nå, at jeg skulle komme tilbake og endelig skulle få lov til å konkurrere igjen, som er det jeg liker aller best. Å få starte med en seier, det er stort. Jeg har trent og trent i to år og prøvd å motivere meg selv til å komme tilbake og kanskje en dag stå øverst på pallen, og så klarer jeg det i dag på første forsøk, det er stort, forteller Johaug.

Stresset i starten

Med startnummer 26 på skidressen var det opp til jenta fra Dalsbygda å sette standarden i de finske skogene, og det gjorde hun.

Etter det NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn beskrev som en start hvor Johaug fremstod stresset, gikk hun svært godt mot slutten av løpet.

– Hun har kommet gjennom comebacket internasjonalt, og hun har gjort det med bravur, sa Bjørn da det gikk mot seier for Johaug.

– Hun viser hvor godt innsats og solid arbeid hun har gjort over tid, og for å gjøre det skal man være tøff, sier Bjørn.

Ble heiet frem

Før helgen var den finske journalisten Santtu Silvennoinen blant dem som mente at Johaug ville få en kjølig mottakelse.

– Publikum kommer til å bue henne ut, sa han tidligere i uken.

Det skjedde ikke. Like etter målgang kunne Johaug fortelle at hun ble heiet frem ute i løypen.

– Det gleder meg veldig. Jeg hadde innstilt meg på at jeg kanskje ville få noen negative tilbakemeldinger fra publikum, men jeg har ikke opplevd én plakat eller én eneste tilskuer som har vært negativ eller buet til meg, og det varmer hjertet mitt, sier Johaug til NRK etter seieren.

Fire norske topp ti

De to siste pallplassene var det en svensk duo som kapret. Charlotte Kalla ble nummer to, 22.5 sekunder bak Johaug, mens Ebba Andersson ble nummer tre, 32.8 sekunder bak Johaug.

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer fire, Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer ni, og Ragnhild Haga ble nummer ti.