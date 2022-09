Rørende markering etter samboerens dødsfall: – Selvfølgelig blir alle påvirket

Kampen pågår fortsatt!

– Selvfølgelig blir alle påvirket av en sånn trist hendelse, sier Molde-trener Erling Moe til Discovery+ før kampstart.

Det var på fredag at Molde sendte ut en pressemelding der de informerte om at Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrems samboer Berit Ingeborgvik Talseth hadde gått bort etter lengre tids sykdom.

KAPTEIN: Magnus Wolff Eikrem. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Søndag kveld sitter Eikrem på benken når blåtrøyene møter Aalesund på hjemmebane.

– Det sier litt om hvor sterk Magnus er at han stiller opp her i dag og vil være med. Det er vi glad for, sier Erling Moe.

Kondolanser fra hele Fotball-Norge

Flere aktører i Fotball-Norge har sendt sine kondolanser i sosiale medier etter nyheten ble kjent.

– Vår dypeste medfølelse til Magnus Wolff Eikrem, nærmeste familie og Molde FK, skriver Rosenborg på Twitter.

– Fotball betyr forsvinnende lite i det store bildet. Vi sender vår dypeste medfølelse til Magnus Wolff Eikrem og hans nærmeste familie, skriver Viking.

Også Vålerenga og Norges Fotballforbund (NFF) har uttrykket sin medfølelse.

Brynhildsen sendte Molde i ledelsen

Det er hjemmelaget som har åpnet kampen best i Molde. I det 24. minutt mottok Ola Brynhildsen et strålende innlegg fra Martin Linnes.

Brynhildsen fikk pannebrasken på innlegget, men Sten Grytebust i Aalesund-målet vartet opp med en strålende redning. Ballen falt dog rett foran mål, og da var Brynhildsen frempå igjen og satte inn 1-0.