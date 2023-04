Ropte på rødt kort etter dette

Arsenal vant komfortabelt mot Leeds

Ligalederne vant 4-1 på Emirates Stadium etter scoringer fra Gabriel Jesus, Ben White og Granit Xhaka. Rasmus Kristensen scoret for gjestene.

Gabriel Jesus, som har vært ute med skade, har ikke scoret i ligaen siden 1. oktober i fjor.

Luke Ayling kakket Arsenal-spissen inne i feltet. Dommer Darren England var ikke i tvil og dømte straffespark etter 34 minutter.

Arsenal-spissen tok straffen selv, til tross for at Martin Ødegaard stod lenge med ballen, og satte den midt i mål.

Hjemmelaget startet andre omgangen på best mulig vis. Gabriel Martinelli slo et innlegg til motsatt side, hvor Ben White hamret ballen i mål via tverrliggeren.

Etter 54 minutter var Jesus i sentrum igjen og satte inn 3-0 og noterte seg sitt andre mål denne ettermiddagen.

Leeds-forsvarer Kristensen satte inn 3-1 etter 76 minutter, da ballen passerte en utspilt Ramsdale. Skuddet gikk inn via ryggen til Oleksandr Zintsjenko.

Granit Xhaka stanget inn 4-1 etter 84 minutter etter en strøken pasning fra Ødegaard.

Arsenal holder dermed ledelsen til tabelltoer, Manchester City, på åtte poeng. London-laget har også en kamp mer spilt.

I påsken skal Arsenal spille borte mot Liverpool, mens de lyseblå fra Manchester gjester Southampton.