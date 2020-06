Roper varsku om fluorjuks: – Kan bli spekulasjon om smøredoping

– Det verkar som dei har konkludert på eit tynt grunnlag dersom sjefen for kommisjonen eller arbeidsgruppa aldri har sett eller prøvd testapparatet, seier smøresjef Tobias Dahl Fenre.

Allereie under VM i februar sa Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) at dei ville innføre fluorforbod i skiskyting. Tidleg i juni kom styrevedtaket. Om under eit halvt år er det sesongstart.

IBU-styremedlem Max Cobb, som er ansvarleg for arbeidet med fluorforbodet i skiskyting, fortel at han berre har fått rapportar om korleis apparatet fungerer.

– Har du sett testapparatet sjølv?

– Nei, men vi har folk som jobbar tett med laboratoriet. Kvar andre veke får vi oppdateringar og tekniske rapportar. Alt dette er konfidensiell informasjon. Eg kan ikkje gå inn på detaljane, seier Cobb.

– Men alt går som forventa?

– Vi er framleis på eit tidleg stadium. Det gjenstår masse testing, men så langt er alt på stell, seier Cobb.

UROLEG: Smøresjefen i skiskyting, Tobias Dahl Fenre, er bekymra for mangelen på informasjon frå utviklarane av testapparatet som skal avdekke fluorjuks. Foto: NTBScanpix

Vil utsette i frykt for smøredoping

Den norske smøresjefen klarer likevel ikkje å slappe av med beskjeden om at Cobb har fått tilsendt gode rapportar.

Den uroen deler han også med norske landslagsutøvarar og støtteapparat. Trenar Siegfried Mazet vil utsette forbodet og starte ein testperiode i renn mot slutten av neste sesong.

Deretter kan forbodet tre i kraft, meiner franskmannen.

– Vi bør ha testing av dette dei to siste vekene neste sesong for å få full oversikt over korleis det fungerer. Det er smart om vi tar oss litt tid her, seier Mazet.

Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø er klare på at fluor må vekk av miljøomsyn, men meiner også at den parallelle diskusjonen rundt testsystem blir viktig framover.

Dei ser faren for at metodane som skal stoppe juks, ikkje vil vere sikre nok ved sesongstart.

– Vi veit lite om kva som er testmetoden og kor vasstett den er. Toppidretten er ganske brutal, og opp gjennom historia så har vi svart på kvitt at folk prøver seg og folk juksar. Det trur eg kan skje her og, seier storebror Bø.

– Eg tvilar på at det blir eit fullgodt system heile vinteren. Dei må nok prøve og feile litt først. Eg håpar berre ikkje at det blir så synleg. Og dersom utøvarar plutseleg går veldig fort, kan det bli spekulasjon om smøredoping, seier Thingnes Bø.

Vil hjelpe å avdekke hemmelege metodar

I frykt for synleg kaos og skandalar har Fenre tatt kontakt med forbundet med ønskje om samarbeid.

Smøresjefen meiner det er kritisk at smørarane ikkje har jobba tett med utviklarane av apparatet for å finne alle metodar for juks.

– Dei (utviklarane) veit lite om kva vi smørarar gjør. Det er veldig få som veit kva som skjer inni smørebua, kva vi kan gjere der og korleis vi jobbar. Så veit vi lite om korleis dei har tenkt å gjennomføre testing av dette, seier Fenre.

– Eg meiner det vil vere positivt om vi inngjekk eit samarbeid for å unngå at det blir ein konkurranse i kven som er best til å jukse, og ein kamp om å komme nærast mogleg ein grenseverdi, legg han til.

Lovar møte

Det internasjonale skiskyttarforbundet lovar no å komme raskt tilbake til smørarane, men kor tett samarbeidet blir er usikkert.

– Vi vil invitere til eit møte med nasjonane ved slutten av månaden der dei kan stille spørsmål og vi kan diskutere. Vi har ikkje hatt sjansen til å dele så mykje informasjon til no, men vi jobbar så raskt vi kan for å få alt på plass, seier Cobb.

Han legg til at eit regelverk for fluorforbodet vil komme på plass i september.

SJEF: Max Cobb er styremedlem i Det internasjonale skiskyttarforbundet og leier arbeidsgruppa som skal innføre fluorforbod til vinteren. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Vil unngå at media står på døra mi

I mellomtida ventar den norske smøresjefen spent på informasjon som gjør han trygg.

– Dette er ikkje ein prosess som kan gå seg til. Her må alt på plass med ein gang. I forkant må vi inn med masse juss, fagkunnskap på molekylnivå og fagkunnskap på direkte skitesting. Om vi ikkje gjør ting på riktig måte framover, kan det smelle til vinteren, seier Fenre.,

Det verst tenkelege scenarioet er dersom fluortestaren tar feil.

– Det eg vil unngå, er at media står på døra mi og skal ta meg for at testane viser juks der det faktisk kan vere feil. Det er openbert at det kan bli gjort store feil når det er så mykje som skal på plass på så kort tid.

– Og det gjør deg ikkje hundre prosent avslappa?

– Nei, no er eg hundre prosent nervøs fordi eg ikkje har informasjon, seier Fenre.