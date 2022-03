Røper hemmeligheten bak VM-bronsen: – Jeg måtte gjøre noe

– Det har vært stabilt langt nede, sier Granerud når NRK spør om hvordan helgen har vært.

Granerud kom til Vikersund som regjerende sølvmedaljevinner fra VM i skiflyging. Hans siste verdenscupseier kom så sent som i Lahti for to uker siden, men i verdens største bakke fungerte lite for 25-åringen.

– Jeg har kjent veldig på at de hoppene på torsdag var ubehagelige. Det var fryktelig langt til siden, og ganske kort, så det var ikke noe trivelig.

– Jeg har vært litt innom tanken «skal jeg dra videre til Oberstdorf og Planica, når jeg ikke hopper godt nok til å komme på laget?», sier han.

Granerud ble vraket til det individuelle rennet, men etter at Robert Johansson måtte stå over lørdagens to omganger med ryggplager, var 25-åringen plutselig aktuell for lagkonkurransen.

Tok grep

For å sørge for at han var konkurransedyktig til en eventuell lagkonkurranse, måtte han ta grep. Sammen med støtteapparatet bestemte Granerud seg for å forkorte stopperen bak på bindingen.

– Den stopperen her bestemmer hvor mye skiene kommer opp. Jeg har skrudd den ned, slik at skiene stopper fortere. Jeg har tatt inn cirka en halv centimeter, sier han til NRK.

– Målet var at jeg skulle få litt mer kontroll på skiene, og stole litt mer på dem, og det funket veldig bra.

KORTET NED: Halvor Egner Granerud forkortet stopperen på bindingene. Foto: THOMAS HAGAJORE FOSSE / NRK

– Var det litt gambling?

– Det hadde vært mer gambling å gjøre det samme, men forvente et annet resultat. Det handlet om min egen trygghet på utstyret. Jeg måtte gjøre noe, sier Granerud.

– Det funket. Jeg kjente stor forskjell fra første hopp. Jeg fikk mer og mer tro på hoppingen for hvert hopp.

I søndagens lagkonkurranse leverte Granerud varene. Som nest beste hopper i sin gruppe, var han med å sikre norsk bronsemedalje.

– Jeg kjenner at med et par hopp til, hadde det blitt en del bedre. Men jeg får ta de hoppene i Oberstdorf i stedet.

– Nødvendig

Landslagstrener Alexander Stöckl forklarer grepet:

– Han får tidligere kontakt med skiene, og han får ikke skiene så nærme kroppen. Det gjorde nok at han fløy litt mer stabilt og kom seg bedre over skiene. Så det var en lur vurdering, sier han til NRK.

NØDVENDIG: Alexander Stöckl mener grepet var nødvendig. Foto: Geir Olsen / NTB

– Er det litt gambling å gjøre det så tett på renn?

– Du må gjøre slike ting når det ikke fungerer. Du må ta tekniske grep eller så må du ta grep med utstyret. Denne gangen valgte vi utstyret fordi vi mener teknikken er bra nok. Det var nok et riktig valg, og nødvendig.

– Krever sin mann

Østerrikeren er imponert av elevens snuoperasjon.

– Jeg er imponert over at han kommer hit og har en god plan og gjennomfører. Han er veldig fornøyd med det han gjør. Det er veldig lovende med tanke på det som kommer de neste helgene.

Også lagkamerat Daniel Andre Tande var full av lovord etter at de sammen hadde mottatt VM-bronsene.

– Ikke bare det å gjøre sånne endringer rett før et hopprenn, men det å gjøre det før et skiflygingsrenn. Det står det respekt av. Det krever sin mann, sier han.

– Han er en fantastisk god skihopper, og han får vist mer av det i dag enn har får gjort tidligere i uka. Jeg er veldig glad på hans vegne.