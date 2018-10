Ronaldo: – Jeg vet at jeg er et eksempel

Der skal han og Juventus møte Ronaldos gamle arbeidsgiver, Manchester United, i mesterligaen tirsdag kveld.

En amerikansk kvinne har anklaget Ronaldo for å ha voldtatt henne på et hotell i Las Vegas i 2009, og saken etterforskes av politiet.

– Jeg vet at jeg er et eksempel, 100 prosent, på banen og utenfor banen. Jeg er en lykkelig mann, jeg smiler, jeg spiller for en fantastisk klubb, jeg har fire barn, jeg er frisk. Resten påvirker meg ikke, så jeg er veldig glad, sa Ronaldo på pressekonferansen.

TILBAKE PÅ OLD TRAFFORD: Ronaldo. Foto: Oli Scarff / AFP

– Nyter fotballen

Ronaldo ble imidlertid frustert da det kom flere spørsmål om Kathryn Mayorga, kvinnen som har anmeldt ham for voldtekt.

– Hørte du ikke hva jeg sa? Jeg er en glad mann. Vi kom med en uttalelse for to uker siden. Jeg kommer selvfølgelig ikke til å lyve om dette. Advokatene mine er selvsikre, og det er jeg også. Jeg nyter fotballen og livet, og resten har jeg andre personer til å ta hånd om.

– Sannheten vinner alltid. Jeg har det bra, fortsatte Ronaldo.

Møter United på Old Trafford

Tirsdag er han spilleklar igjen etter å ha sonet én kamps karantene i mesterligaen. Det er andre gang han møter United på Old Trafford siden han forlot klubben i 2009.

