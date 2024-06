Ronaldo raste i sjokktap: – En bortskjemt drittunge

– Jeg kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg dette, sier Giorgi Gvelesiani til NRK.

Han var et eneste stort glis da han troppet opp i pressesonen etter kampen. Sammen med sine georgiske lagkamerater hadde han nettopp slått selveste Portugal og tatt seg videre i EM.

– Et historisk øyeblikk for oss. Portugal er en av favorittene. Jeg forstår at de allerede var videre, men det betyr ingenting. Det vi så på banen var et lag med glød, kvaliteter og følelser, sier Gvelesiani.

– Det er en utrolig prestasjon som vi knapt kunne drømt om, sier Giorgi Loria til NRK.

JUBLENDE GLAD: De georgiske spillerne foreviger det stolte øyeblikket mot Portugal. Foto: AP

– Koker over

Underveis i kampen var det en tydelig misfornøyd Cristiano Ronaldo som ropte på straffe etter en situasjon halvspilt inn i første omgang. Portugiseren slo oppgitt ut med armene og henvendte seg til dommeren.

Det resulterte ikke i straffespark, men i et gult kort for den rutinerte portugiseren. Dommeren var på ingen måte interessert i å høre på Ronaldos klaging.

– Det koker over for veteranen her, beskrev TV 2s kommentator Espen Ween.

Også på vei inn til pause var stjernespilleren oppgitt, sint og frustrert.

– Han oppførte seg litt som en bortskjemt drittunge. Han reiv i trøyen, hoppet og skrek på vei inn til pause. Hadde han ikke vært Cristiano Ronaldo tror jeg det der kunne resultert i et gult kort til, sier ekspertkommentator, Solveig Gulbrandsen.

Frustrasjonen oppsto etter en duell i feltet til Georgia, hvor kapteinen mente at han ble snytt for et straffespark. Reprisene viste at Ronaldos drakt sto som et segl, og flere mente at han ble snytt for straffe.

– Det blir straffe og ikke til Ronaldo i 1 omgang! Sykt, skriver Tom Nordlie på X.

– Ronaldo har absolutt et poeng her, sa Pat Nevin, som jobbet som ekspert for BBC.

Sjokkåpning

Det som skulle bli en lett match for Ronaldo og co. ble alt annet enn en dans på roser.

For allerede halvannet minutt inn i kampen sjokkerte Georgia stornasjonen Portugal. António Silva spilte en dårlig pasning hjemover. Khvicha Kvaratskhelia var iskald alene med keeper, og sendte Georgia til himmels.

Kvaratskhelia ble den niende spilleren i historien til å score i alle tre gruppespillkampene i et EM. Bare åtte har gjort det før han.

SJOKKÅPNING: Khvicha Kvaratskhelia sjokkerte Portugal med scoring etter halvannet minutt. Foto: AFP

Dette er første gangen Georgia deltar i EM, og med denne seieren er det første gang de tar seg videre i et Europamesterskap.

– Dette kan bli den største kvelden i georgisk fotballhistorie, sa kommentator Ween om den lille nasjonen.

Keane ut mot straffeavgjørelse

Den georgiske festen tok ikke slutt ved pause, og i andre omgang fortsatte de å imponere.

Nok en gang var António Silva involvert i det som begynte å ligne en marerittkamp for Portugal. Han kom borti en motspiller i stor fart, som gikk i bakken. Etter en kikk på VAR-bildene valgte dommeren å peke på straffemerket.

Fra 11-meteren var Georges Mikautadze sikker, selv om Portugals målvakt strakte seg så lang han var etter ballen nede i keeperens venstre hjørne.

Tidligere Manchester United-spiller Roy Keane var svært uenig i at Georgia fikk straffe.

– Heldige som fikk straffe? Vi trenger en omkamp, tordnet iren hos ITV.

Ronaldo mente han burde fått straffe i midten av første omgang. Foto: AP

I 65. minutt ble Ronaldo byttet ut, og det samme ble Silva. Byttene gjorde ingen stor forskjell, og Portugal måtte til slutt gå målløse av banen

– En tung kveld for en frustrert og forbanna Cristiano Ronaldo, sa Ween i TV 2 om veteranen Ronaldo, som fortsatt står uten mål i årets mesterskap.

Spania blir neste motstander for Georgia, mens Portugal skal møte Slovenia. Georgia er rangert som nummer 74 i verden, langt bak nasjoner som Norge (46).

Da dommeren blåste av kampen jublet Georgia som om de hadde vunnet hele EM. Et stort øyeblikk for miniputten og den ferske EM-nasjonen.

– Vi forsøkte å score, men klarte det ikke. Det ga Georgia enda mer troen på det. De fortjente seieren, erkjente Portugal-trener Roberto Martínez etter kampen.

Tøff batalje

I den andre kampen i gruppa møttes Tyrkia og Tsjekkia. Det så lenge ut til å ende uavgjort, men 4 minutter på overtid satte Cenk Tosun inn spikeren for Tyrkia, som kunne juble for seier.

VIDERE: Etter seieren mot Tyrkia er de videre som gruppetoer. I åttendedelsfinalen møter de Østerrike. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Tsjekkia var avhengig av seier for å sikre seg avansement, men gjorde det vanskelig for seg selv etter 20 minutter. På klønete vis dro Barak på seg sitt andre gule kort og måtte gå slukøret i garderoben.

– Dette bør de utnytte, sa NRKs fotballkommentator Olav Traaen om Tyrkias muligheter videre i kampen.

Det evnet de etter pause. Da satte Yüksek inn ballen på sin egen retur og sendte tyrkerne til himmels.

Tsjekkerne utlignet ved Souček 15 minutter senere og satte så et press på tyrkerne.

Men uten hell. Etter en kamp med 18 gule og 2 røde kort, ble Tosuns mål for Tyrkia det siste som skjedde for Tsjekkia i årets EM. De ble stående med 1 poeng og endte sist i gruppa.