Lillestrøm ga Rosenborg stryk

Rosenborg var lenge styrende, men i siste halvdel av annen omgang tok Lillestrøm fullstendig over og vant til slutt 3-1 i Eliteserien lørdag. Seieren er LSKs første på Lerkendal siden 2005.

Rosenborg tok ledelsen i det 21. minutt da Even Hovland kontrollert kunne heade et lekkert innlegg fra Per Ciljan Skjelbred i mål.

Utligningen kom halvveis i annen omgang. Ifeanyi Mathew avslutning hadde retning rett mot keeper André Hansen, men RBK-forsvarer Pavle Vagics forsøk på klarering gjorde Hansen sjanseløs.

Kun drøye ti minutter senere headet Thomas Lehne Olsen gjestene i ledelsen etter en god corner fra RBK-utlånte Gjermund Åsen.

Fire minutter før full tid fastsatte Tom Pettersson sluttstillingen etter nok en corner.

Tapet kan vise seg å bli skjebnesvangert for trønderne. Med en kamp mer spilt er de nå ni poeng bak serieleder Bodø/Glimt og to poeng bak Viking på 3.-plass. LSK er poenget bak RBK.