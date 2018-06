Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Da Ronaldo åpnet scoringskontoen i VM mot Spania, la portugiseren til en ekstra gest i feiringen. Ronaldo gjennomførte sin velkjente matadorfeiring, men så klødde han seg på hakken.

Real Madrid-stjernen ville vise alle at han er geiten. I amerikansk idrett betyr uttrykket "GOAT" at man er "Greatest Of All Time". Et lite stikk til alle som tror Messi er tidenes fotballspiller. Ronaldo dukket opp til kampen mot Marokko med skjegg kun på hakken, enda en henvisning til sin egen status.

– Han er på jobb

Marokko trengte desperat poeng mot Portugal etter tapet mot Iran i VM-åpningen. Desperasjonen bare voksete etter at Cristiano Ronaldo satte inn sitt fjerde mål på to kamper etter kun fire minutter.

–Han er tent, han er på, han er på jobb, sa NRK-kommentator Christian Nilsen

Etter en kort korner kommer innlegget fra Bernardo Silva. Marokkos Manuel da Costa mister Ronaldo i feltet og spissen forsetter sitt VM-eventyr ved å sende Portugal i ledelsen. Og selvfølgelig klør han seg litt på hakken etter målet.

– Han virker umettelig på mål og oppmerksomhet. Hele samtalen rundt Portugal dreier seg om Ronaldo så scorer han etter fire minutter, fortsetter en imponert Christian Nilsen.

Før scoringen tok han et par raske steg som fintet Manuel da Costa helt ut. Marokko-stopperen var en meter unna da Ronaldo stanget inn 1–0.

– Hemmeligheten er ikke å ta den raskeste veien. Han gjør en rask finte og går bak ryggen med en veldig fart, sier Arild Stavrum i NRKs studio.

– Det er bare et utrolig bra rykk, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Hjelm

Marokko var helt på høyden med Portugal i første omgang, men manglet en avslutter. En av de beste marokkanerne var vingen Nordin Amrabat. Amrabat fikk en hodeskade mot Iran. Hjelmen som skulle beskytte ham mot en ny hjernerystelse, ble kastet ganske raskt. Noe NRKs VM-studio syns var skuffende.

– Det er noe trist ved det. Det er en grunn til at han skal ha på hjelmen, men jeg kritiserer teamet rundt. At de ikke bare sier – den skal du ha på deg, mente Carl Erik Torp i pausen.

I andre omgang viste Marokko seg fram på dødball. Først ved Younès Belhanda som tvang Rui Patrício i Portugal buret til en flott redning. Fulgt opp av kaptein Medhi Benatia som fikk en skuddmulighet rett innenfor Portugals sekstenmeter, men sendte ballen høyt over.

– De mangler en goalgetter som Ronaldo, sa NRKs ekspertkommentator Lise Klaveness.

På overtid presset Marokko og fikk den sjansen de lette etter. Hakim Ziyech kom inn i sekstenmeteren, men skuddet ble blokket.

– Har produsert mer en nok målsjanser. Et lag med en målscorer hadde satt de, mente Klaveness.

Portugal vant 1–0.