Ronaldo kommer til Ullevaal: Norge og Brasil møtes til omkamp

«Vi har scoret i Marseille, vi har scoret mot Brasil!»

23. juni 1998 vil for alltid stå med gullskrift i Norges idrettshistorie. Da slo Norge Brasil 2–1 i VM i Frankrike.

Til sommeren, 20 år senere, er det duket for omkamp på Ullevaal stadion. Kampen er et redaksjonelt samarbeid med Aftenposten Event, som har jobbet med prosjektet i fire år. De har sikret de mest sentrale spillerne.

– Vi kom ikke til VM, så da må vi lage moro selv her hjemme. Dette blir tidenes vorspiel, og vi gleder oss til ny sambafest, sier eventansvarlig i Aftenposten, Veslemøy Østrem.

Ronaldo på Ullevaal

TILBAKE: Ronaldo, her avbildet under VM-finalen i 2006, kommer til Ullevaal. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Kampen skal sendes direkte på NRK.

9. juni, kun dager før VM sparkes i gang i Russland, skal Norge møte Brasil på Ullevaal stadion.

Det betyr at selveste Ronaldo gjør comeback på Ullevaal stadion i juni.

– Det er stort at en av vår tids største fotballprofiler vil tilbake for å «hevne» nederlaget fra 1998. Brasil har aldri slått Norge, og det virker som Ronaldo virkelig ønsker å gjøre noe med det, sier Egil Sundvor, sportsredaktør i NRK.

Han regner med at publikumsinteressen blir stor.

– Jeg tror dette blir en kjempemorsom opplevelse. Nasjonens ære settes på spill, og Drillos gutter kommer ikke til å skuffe.

VIDEO: Gjenopplev mirakelet i Marseille her. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Gjenopplev mirakelet i Marseille her.

– Kan bli lårbeinsbrudd

Til omkampen gjør Arne Scheie comeback i kommentatorbua.

– Seieren mot Brasil i 1998 er jo et av de største øyeblikkene i vår sportshistorie. NRK sendte kampen, og da skulle det bare mangle at vi ikke sendte omkampen. Det å samle lagene til omkamp 20 år etter er jo veldig morsomt å være med på, sier Sundvor.

Men det spørs om spillerne er i like bra forfatning, og om underholdningsverdien blir like stor – 20 år etter.

– Jeg frykter mer at kropp og hode ikke vil det samme, eller at kroppen vil for sent. Her kan det bli lårbensbrudd, men det kommer til å gi alt.