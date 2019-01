Sier Koteng ville late som Ingebrigtsen trakk seg: – Hadde ikke baller til annet

Kåre Ingebrigtsen trodde ikke sine egne ører da Ivar Koteng ga ham sparken. Like sjokkert ble han da Koteng foreslo at de skulle late som at Ingebrigtsen valgte å gå fordi han var sliten.