Ronaldo i sentrum: Mål annullert, scoring og utvist på 24 minutter

Cristiano Ronaldo kom i fokus da Real Madrid slo Barcelona i den spanske supercupen, i det som var årets andre «El Clásico»

For på 24 minutter rakk han å bli byttet inn, få et mål annullert, score og bli utvist.

Portugiseren ble byttet inn etter 58 minutter. 14 minutter senere fikk han et mål annullert. Like etterpå trodde Ronaldo han ble matchvinner da han satte inn 2–1 for Real Madrid. Så glad ble han at han valgte å dra av seg drakta og få i feiringen.

Etter 82 minutter trodde samtlige på banen at Real Madrid hadde fått straffe, da det så ut som om dommeren dømte straffespark, men Ronaldo fikk rødt kort for filming og ble utvist. Det fikk NRKs fotballekspert Tom Nordlie til å reagere på Twitter.

Real Madrid vant til slutt 3–1 borte på Camp Nou mål av Ronaldo og Marco Asensio, samt et selvmål av Gerard Pique. Lionel Messi scoret Barcelonas mål på straffe.

Straffe og rødt kort

Vi måtte nesten vente en time før den første scoringen kom på Camp Nou. Isco spilte fri Marcelo på venstrekanten, og backen slo inn langs bakken. På første stolpe hadde ikke Pique kontroll på rommet bak seg, og satte ballen i eget mål.

Like etterpå holdt han på å score nok et selvmål, men ballen gikk like på utsiden av stolpen.

RØDT KORT: Ronaldo ble utvist. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

Etter 76 minutter fikk hjemmelaget straffe, da Real Madrids keeper Keylor Navas felte Luis Suárez innenfor 16 meteren. Real Madrid protesterte kraftig, ettersom det kunne se ut som om Suarez gikk i bakken noe teatralsk, men dommeren pekte på straffemerket. Derfra var Lionel Messi sikker, og det sto 1–1.

Like etterpå trodde innbytter Ronaldo at han ble matchvinner da han banket ballen i mål fra distanse. Han feiret med å rive av seg skjorta, og fikk gult kort.

Så kom Ronaldo i fokus igjen. For bare to minutter senere så det ut som om dommeren for tredje gang denne kvelden valgte å dømme straffe. Men Ronaldo fikk sitt andre gule kort for filming og ble utvist.

Kort tid etterpå punkterte Marco Asensio, og Real Madrid vant 3–1 til tross for at de spilte med ti mann de siste minuttene.