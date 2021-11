Ronaldo hyller Solskjær

Cristiano Ronaldo er den siste i rekken av Manchester United-spillere som kommer med lykkeønskninger til Ole Gunnar Solskjær.

- Han var spissen min da jeg først kom til Old Trafford, og han har vært treneren min siden jeg kom tilbake. Men mest av alt, er Ole et enestående menneske. Jeg ønsker ham det beste i hva livet har i vente for ham, skriver Cristiano Ronaldo på Instagram mandag.