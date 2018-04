Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Cristiano Ronaldo knuste Juventus i første kvartfinalen i meisterligaen, og Real vann 3–0 etter ei oppvisning av dei sjeldne i Torino. Ronaldo scora to av måla, og tangerer dermed Lyons Ada Stolsmo Hegerberg::

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Begge har scora 14 mål i europeiske klubbturneringar denne sesongen.

Det var Ronaldo opp og Ronaldo i mente i regnvêret i Torino i kveld. Han hadde to mål og ein målgivande, og var involvert i nesten alt i Reals massakre av heimelaget.

– Cristiano er ein spelar som berre vil ha meir og meir og meir. Eg er så glad for at det er oss han spelar for, sa Reals trenar Zinedine Zidane til Viasport.

Om Ronaldos 2-0-mål var Real-trenaren nøktern.

– Brassesparket hans var ekstremt. Men han bomma på to mykje lettare sjansar. Slik er fotball, sa Zidane.

Før kveldens kamp hadde ikkje Juventus tapt på heimebane i europeisk samanheng sidan 2013.

Hans aller vakraste?

Cristiano Ronaldo har scora i alle ni Real-kampane i meisterligaen denne sesongen, og totalt i ti på rad. Det har ingen andre gjort før.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kveldens første kom før det var spela tre minutt mot Juventus. Isco gjekk til dødlinja og la inn. Der stod Juventus' midtforsvar stille og let Ronaldo skyte på direkten i motsett hjørne.

19 minutt etter pause leverte han dagens suverene høgdepunkt. Etter at alle trudde angrepet var over og Juventus hadde rydda opp, slo Ronaldo til med eit nesten umogeleg brassespark, og 2–0. Ei heilt ufatteleg scoring sjølv etter Ronaldo-målestokk.

Då fekk portugisaren ståande applaus også frå heimepublikum.

Raudt kort

RAUDT: Paulo Dybala får sitt andre gule og må gå av bana på ein svart kveld for Juventus Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Måla var Ronaldos scoring nummer 118 og 119 i meisterligaen. I kvartfinalar åleine har han scora 22.

I tillegg hadde Real to i tverrliggaren. Både Tony Kroos og Mateo Kovacic trefte tverra.

Ronaldo var også involvert i det tredje, som Marcelo var sist på.

Og for å gjere den vonde kvelden endå verre for Juventus, fekk Paulo Dybala sitt andre gule kort midt i andre omgang. Juventus måtte avslutte med ti mann, og Dybala får ikkje vere med i Madrid neste veke.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.