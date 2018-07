– Dette er en storklubb og vanligvis drar spillere på min alder til Qatar eller Kina, med all respekt. Å komme til en så stor klubb på dette tidspunktet i karrieren min gjør meg veldig glad, sier Ronaldo

Den 33 år gamle portugiseren forlot Real Madrid for å spille for den italienske storklubben Juventus. Overgangen til Serie A kom som et sjokk på fotballverden, men det var en motivert Ronaldo som møtte pressen for første gang som Juve-spiller.

– Jeg har det bra både fysisk og psykisk. Og jeg er annerledes enn andre, som tror karrieren er over når de er på min alder.

Torino-klubben måtte ut med 100 millioner euro for å skaffe seg angrepsstjernen. Ronaldo gjentok flere ganger under pressekonferansen, at overgangen ikke var første steg på veien til å legge opp.

– Jeg vet det er en tøff og taktisk liga, men jeg liker ikke å sitte å se på mine tidligere suksesser. Jeg har tro på mine lagkamerater og har tro på at vi vil ha suksess, sier Ronaldo.

Superstjernen har nettopp spilt VM for Portugal, men 33-åringen får ikke en lang sommerferie.

– Jeg starter trening 30. juli, så seriestarten blir min første kamp, sier Ronaldo.