Ronaldo ble historisk i dramatisk åpningskamp

Cristiano Ronaldo slet lenge, men da han fikk sjansen fra elleve meter gjorde han ingen feil. Han sendte Portugal opp i 2-0, kort tid etter at Guerreiro sendte portugiserne i ledelsen.

Men han var ikke ferdig. Mot slutten ble han spilt gjennom på vakkert vis, og satte inn 3-0 for Portugal.

Nå har han elleve scoringer i mesterskapet til sammen, og han er dermed mestscorende i EM-sammenheng foran Michel Platini.

– Han har tatt nesten alle rekorder som det går an å ta, sa Semb.

– EM er Cristiano Ronaldos turnering, sa Kasper Wikestad.

– Vi fikk EMs beste spiller i alle tider til å ta både regi og hovedrolle, sa kommentatoren videre.

Ronaldo er tidenes toppskårer i EM Du trenger javascript for å se video.

Fullsatt arena

Ungarn slapp inn full kapasitet Puskas Arena, noe som har vært nærmest fraværende på europeiske arenaer siden mars 2020.

De slapp inn over 60 000 tilskuere, og det var svært høylytt på stadion - også etter at Ungarns tap var et faktum.

Det var Portugal som startet best, der Liverpool-profil Diogo Jota var nære å sende portugiserne i ledelsen. Men keeper Gulasci hang med på notene.

Foto: Bernadett Szabo / AFP

Men til tross for at forhåndsfavorittene fra Portugal styrte kampen, var Ungarn langt fra en kasteball. Underveis hyllet ekspertkommentator Nils Johan Semb laget og trenerens energi. Portugal slet dessuten med å skape de store sjansene.

Kort tid før pause skulle Jota få en ny stor sjanse. Han mottok ballen i Ungarns felt, og han vendte om og skjøt midt på keeper.

Gigantmiss fra Ronaldo

Så var det Ronaldos tur til å få sjansen. Den vanligivis sikre portugiseren satte ballen over fra kloss hold, med en keeper som nærmest var utspilt. En utrolig bom fra en av verdens beste avsluttere.

Ronaldo fortviler etter kjempemiss Du trenger javascript for å se video.

– Er det mulig? Ronaldo, en større mulighet til å bli EM-historiens mestscorende enn det er vanskelig å si at du skal få, kommenterte TV 2s Kasper Wikestad etter Ronaldos miss.

– Den er nesten ferdigscoret for Ronaldo, sa ekspertkommentator Semb.

Heldigvis for Ronaldo ble det ikke avgjørende. I stedet eksploderte portugiserne i sluttminuttene, og nå er de for fullt med i kampen om å vinne «dødens gruppe».