Romøren tilbake i hoppmiljøet: – Det har vore drittøft

Greenwood beklager karantenebrudd

Manchester United-profilen Mason Greenwood legger seg flat etter at han brøt karantenereglene. – Etter å ha hatt tid til å reflektere rundt hva som skjedde, kan jeg bare beklage til alle for den pinlige situasjonen jeg har forårsaket. Det var uansvarlig av meg å bryte smittevernprotokollen, som er utarbeidet for å beskytte spillere, ledere og offentligheten, sier Greenwood. Phil Foden og Greenwood ble kastet ut av landslagstroppen etter at duoen fikk besøk av to kvinner på laghotellet i Island. Besøket var et brudd på smittevernprotokollen.