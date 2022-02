Det er ikke lett å si hvilken nyhet som var mest overraskende.

Lørdag kom det frem at Roman Abramovitsj, den russiske oligarken, kom til å gi fra seg ansvaret for Chelsea, den engelske fotballklubben han har eid siden 2003.

Og så, i dag, meldte The Jerusalem Post at han er i Hviterussland for å hjelpe til i fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland.

Ingen hadde forventet noe av dette. Abramovitsj har aldri vurdert å selge Chelsea, så en endring i hans rolle ga liten mening. Og for en mann som alltid har holdt en ekstremt lav profil, var det mildt sagt utypisk å blande seg inn i en krig.

Kikker man nærmere, handler imidlertid de to hendelsene om samme ting. Dette er en mann som er under press fra de britiske myndighetene.

Og grunnen til det er Vladimir Putin.

Sanksjoner

På mange måter begynte dette torsdag, da russiske tropper invaderte Ukraina.

Storbritannia kom med sanksjoner mot mer enn 100 russiske individer, banker og statlige selskaper. Abramovitsj var ikke en av dem.

Noen mente han burde vært det. I parlamentet siterte Labour-politikeren Chris Bryant fra et dokument lekket fra de britiske myndighetene fra 2019, som sa at Abramovitsj var knyttet opp mot den russiske staten og «korrupt aktivitet».

Bryant satte spørsmålstegn ved om Abramovitsj burde få eie en fotballklubb i Storbritannia.

KRITISK: Den britiske politikeren, Chris Bryant. Foto: UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR / Reuters

Det var dårlige nyheter for Abramovitsj. Skulle han få sanksjoner mot seg, vil det skape stor usikkerhet rundt hans eierskap av Chelsea.

Dermed kom lørdagens melding om at han gir fra seg ansvaret for klubben.

Men det var aldri helt sikkert hvor effektiv meldingen ville være.

Ingen betydning

For i praksis betydde den ingenting. Abramovitsj eier fortsatt Chelsea. Han kan fortsette å finansiere klubben, som han har lånt 1,5 milliarder pund.

Selve «ansvaret» vil gå til Chelseas veldedige stiftelse. Men sjefen der er Chelseas styreformann, Bruce Buck, en advokat som hjalp Abramovitsj med å ta over klubben i 2003.

Den sportslige driften av Chelsea tilhører fortsatt direktøren, Marina Granovskaia, som har vært rådgiver for Abramovitsj i 18 år.

Så det er ikke akkurat snakk om et nytt regime her, men heller et PR-trekk for å skape distanse mellom ham og klubben. Bryant var ikke imponert. I går skrev han på Twitter at så lenge Abramovitsj nekter å fordømme Russlands invasjon av Ukraina, vil han fortsette å kreve sanksjoner.

Da nyheten om Abramovitsj hjelp til Ukraina kom ut i dag, endret ikke Bryant tone. Nyheten kom tross alt fra en talsmann hos Abramovitsj, og Bryant syntes det så ut som en «løgn» skapt for å unngå sanksjoner.

– Hvis han er så nær Putin at han kan ha en slik innflytelse, hvis han har besøkt Putin denne siste uken, burde han bli sanksjonert, skrev Bryant.

LØGN: Bryant kaller Abramovitsj-nyheten for en løgn for å unngå sanksjoner. Foto: Skjermdump fra Twitter 28.02 klokka 13.43

Fordømmer ikke Russland

Problemet til Abramovitsj er at han anses som en av Putins venner. I 2019 kom han i søkelyset da Aleksej Navalnyj, en av Putins største kritikere, nevnte ham som en av Putins fremste støttespillere i vesten.

Navalny oppfordret britiske myndigheter til å straffe Abramovitsj for å legge press på Putin. Det ble diskutert blant britiske politikere, men ingenting skjedde.

Nå er presset enda større på Abramovitsj. Bryant har krevd at Abramovitsj fordømmer Russland og Putins invasjon, men dette har han ikke gjort.

Faktisk kom Chelsea i går med en usedvanlig kort og svak uttalelse.

«Situasjonen i Ukraina er forferdelig og ødeleggende. Chelseas tanker er med alle i Ukraina. Alle i klubben ber om fred».

Chelsea burde langet ut mot Russland, slik flere spillere, klubber og fotballforbund i Europa har gjort. Men de nevnte ikke engang Russland eller Putin. De refererte ikke til en krig eller invasjon. De fordømte ikke noe som helst.

Abramovitsj har alltid benektet at han har noe med Putin eller den russiske staten å gjøre.

Hans bakgrunn antyder noe annet.

Putin mot oligarkene

I 1996, fem år etter Sovjetunionens fall, var Abramovitsj del av en gruppe forretningsmenn som brukte sin politiske innflytelse under Boris Jeltsin-regimet til å sikre seg statlige verdier innenfor olje og gass på billigsalg.

Plutselig var han en av Russlands rikeste menn. Men da Putin ble valgt som president i 2000, nektet han å gi politisk innflytelse til oligarkene.

PRESIDENTER: Putin (til høyre) overtok som president etter Boris Jeltsin i 2000, etter at Jeltsin trakk seg som president året før. Foto: Itar Tass / Reuters

Få av dem ville spille på lag med ham. Boris Berezovskij, en av Abramovitsj sine forretningspartnere, kom på kant med Putin. Han flyktet til England, før han ble dømt for bedrageri og skattesnusk i Russland. I 2013 ble han funnet hengt i sitt eget hjem.

En annen oligark, Mikhail Khodorkovskij, anklaget den russiske regjeringen for korrupsjon i et møte med Putin på direktesendt TV i 2003. Han ble arrestert etter anklager om korrupsjon og skattesnusk. I 2005 ble han dømt til åtte års fengsel, som han sonet øst i Sibir. Oljeselskapet hans kollapset, og han mistet nesten alt han eide.

Abramovitsj gikk aldri imot Putin. I 1999 anbefalte han Putin som Jeltsins etterfølger, og samme år var han i Putins bursdag, ifølge The Guardian.

NÆRE: President Putin og Chelsea-eier Abramovitsj. Foto: ITAR TASS / AP

Mellom 2001 og 2008 hadde Abramovitsj en politisk rolle i Putins Russland som guvernør for Chukotka, en lutfattig region nordøst i landet, hvor han brukte egne penger til å bygge skoler og sykehus.

Ifølge Berezovskijs vitnesbyrd i en rettssak i London i 2011, skal Abramovitsj også ha kjøpt Putin en yacht.

I dag er Abramovitsj en av få oligarker fra Jeltsins tid som har fått beholde sin formue.

Forsvant fra London

Men det har skjedd ting rundt Abramovitsj når Putin har gjort noe kriminelt. I 2018 kom mordforsøket på Sergej Skripal. Han hadde vært en dobbeltagent for Storbritannia, før han hadde blitt arrestert av russiske myndigheter og dømt til fengsel i 13 år.

Etter at han ble satt fri, slo han seg ned i den engelske byen Salisbury. Der prøvde noen å drepe ham og datteren med nervegift. Britiske myndigheter anklaget Putin, og kastet ut russiske diplomater.

Like etterpå var det en forsinkelse da Abramovitsj skulle fornye sitt britiske visum. Han trakk tilbake søknaden, fikk israelsk statsborgerskap, og sluttet å komme til London.

Før november i fjor hadde han ikke sett Chelsea spille i England på mer enn tre år.

EIER: Roman Abramovitsj eier fortsatt Chelsea. Foto: Martin Meissner / AP

Nå er Abramovitsj igjen under press på grunn av Putin. På tirsdag sa Storbritannias statsminister, Boris Johnson, at Abramovitsj allerede hadde blitt straffet av den britiske regjeringen, før en talsperson for Johnson sa at dette var feil.

Om Abramovitsj vil få sanksjoner mot seg, er ennå uklart. Men dette er sikkert:

Han er under press.

Og hans eierskap av Chelsea har aldri vært mer truet enn nå.