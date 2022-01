– Jeg er så glad. Det var et perfekt løp og at det skulle belønnes med seier ... Jeg har liksom aldri lyktes i Ruhpolding før den helga her og nå kan jeg virkelig krysse det av lista, at det har jeg nå. Og det føles så godt. Det var så moro, sier en strålende fornøyd Røiseland til NRK.

– Har du noen gang levert et bedre renn enn det her?

– Det er vanskelig å si, men dette må være et av de beste, i hvert fall. Smart gått i starten, bra skyting og jeg disponerte kreftene veldig bra, så dette tar jeg med meg inn mot OL, sier hun.

– Hva betyr det for selvtilliten?

– Det bety litt. Nå kan jeg ta en liten ferie med god samvittighet. Nå skal jeg kose meg på høydesamling og bare nyte dagene vi har i Europa før vi reiser. Men samtidig, når vi kommer til OL, er det blanke ark igjen, så jeg får ta vare på dette nå, og så vet jeg at i morgen er dette nullstilt.

STRÅLENDE FORNØYD: Marte Olsbu Røiseland. Du trenger javascript for å se video. STRÅLENDE FORNØYD: Marte Olsbu Røiseland.

Imponerte kommentatorene

– For en skyting! For en utøver! Det er ren og skjær verdensklasse, utbrøt NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith da den norske skiskytterstjernen gikk ut i klar ledelse etter tre skytinger på søndagens jaktstart i Ruhpolding.

Da hadde hun skutt 15 treff på 15 skudd. Så fylte hun også på siste stående.

Mest imponert er NRKs kommentatorer over prestasjonene på liggende skyting, som har vært Røiselands største utfordring.

– Så mange ganger du og jeg, Ola Lunde, har sukket litt over liggendeskytingen til Marte Olsbu Røiseland. Men i år går dette som en drøm, sa Stabrun Smith etter ti gode liggtreff søndag.

TI TREFF: Marte Olsbu Røiseland traff med alle de ti skuddene liggende. Det har ikke alltid vært en selvfølge. Du trenger javascript for å se video. TI TREFF: Marte Olsbu Røiseland traff med alle de ti skuddene liggende. Det har ikke alltid vært en selvfølge.

Tok flagget

I mål var hun 20,8 sekunder foran svenske Elvira Öberg på andreplass og 32,4 sekunder foran Hanna Øberg.

– Dette er et superløp. Dette er et av hennes beste løp i karrieren, fastslår Stabrun Smith.

– Det er helt enormt, det hun leverer, fastslår Ola Lunde.

Hun hadde så god tid at hun kunne roe ned mot slutten og gå i mål med det norske flagget. Så lett regner hun ikke med å få det i Beijing.

– Jeg liker de sisterundene. Jeg hadde en sånn sisterunde i Oberhof og en sånn sisterunde her. Det blir hardt når man skal fighte for noe på slutten igjen nå, så jeg må bare nyte det nå og tenke at det skjer ikke så ofte, så jeg må ta vare på de øyeblikkene, og så vet jeg at det er hardere sisterunder i vente. Det er jeg helt sikker på, sier hun til NRK.

Tar «ferie»

Dette var Røiselands sjette individuelle verdenscupseier denne sesongen. Det – samt at hun tok fem gull og totalt sju medaljer sist det var et mesterskap i høyden, VM i Anterselva i 2020 – gjør henne til en av Norges største gullhåp i OL i Beijing.

Røiseland står altså over verdenscupen i Anterselva neste uka og prioriterer rolig trening i Lavaze.

