Røiseland tapte nervepirrende sekundstrid mot Öberg – pallen glapp etter norsk kaosstafett

– Vi gjør jo ikke en optimal stafett. Vi tapte tredjeplassen og det tar jeg på min kappe, sier Marte Olsbu Røiseland etter den sure fjerdeplassen.

Det var ingenting å gjøre med suverene Frankrike på kvinnenes stafett, men pallen var likevel helt åpen da Hviterussland, Norge, Sverige og Tyskland gikk ut fra siste skyting.

Med et lite forsprang holdt hviterussiske Hanna Sola unna på sisterunden, og den siste pallplassen skulle gjøres opp mellom Norge og Sverige.

Røiseland måtte gi tapt i spurten om tredjeplassen

Spurtoppgjør

Etter et nervepirrende oppløp og spurt mellom Røiseland og Hanna Öberg måtte det målfoto til for å skille de to – og den viste av Sverige vant landskampen og den siste pallplassen.

– Jeg trodde jeg kunne ta henne i spurten. Jeg fikk testet meg mot Elvira (lillesøster Öberg) i går, og når jeg kan ta henne kan jeg ta hvem som helst, forteller Hanna Öberg.

Røiseland smilte ikke fullt så bredt.

– Det er jo kjedelig. Jeg gjorde veldig mye riktig i dag, men oppløpet skulle jeg gjerne gjort om igjen, sier hun.

– Trodde du da du gikk ut fra siste skyting at du skulle havne utenfor pallen?

– Jeg vet jo at Hanna er sterk, og at hun biter seg fast. Så jeg prøvde å riste henne av meg flere ganger og prøvde på noen smårykk her og der i løypa, men hun hang fast. Da ble det målfoto og vi tapte.

Kalkenberg falt

Emilie Kalkenberg fikk tillit på Norges første etappe og brukte kun ett ekstraskudd på skytebanen. Men i løypa trøblet hun, for på vei ut fra standplass etter liggende skyting snublet hun og falt fra tredjeplass til trettende.

– Jeg kasta bort mye tid på at jeg kløna det til og gikk på trynet. Jeg tapte ikke så mye tid på selve fallet, men jeg var så stiv etterpå og da går det noen sekunder i sporet, sier Kalkenberg selv.

– Med det fallet er det en super etappe av Kalkenberg, mente Ola Lunde.

Kalkenberg faller rett etter første skyting

Strafferunde på Eckhoff

Med en luke opp til Russland på 19 sekunder ble Tiril Eckhoff sendt ut på andre etappe og gikk hardt ut i sporet, men på stående skyting fikk hun store problemer.

Hun sleit med å få ned den midterste blinken og måtte til slutt ut i strafferunden. Dermed havnet hun mer enn minuttet bak.

– Jeg ødela ganske mye på den skytinga. Vi tapte jo ett minutt så det var ikke ideelt. Det var mye positivt før det, men på det ekstraskuddet rister jeg som et løvblad. Som en ristet toast, forteller Eckhoff.

Eckhoff må i strafferunden

Tandrevold sleit med ladingen

Heldigvis for Norge unngikk Ingrid Landmark Tandrevold strafferunden på sin etappe, men hun tapte tid på liggende skyting.

– Jeg gjorde en dårlig lading og mistet et skudd, så det var irriterende å bruke tid på, sier Tandrevold.

Totalt sett gikk hun likevel en god etappe i den bitende kulda, selv om hun ikke klarte å følge tempoet til de aller beste i sporet. Med franske Julia Simons superetappe tapte Norge ytterligere, og Røiseland ble sendt ut på fjerdeplass halvannet minutt bak Frankrike.