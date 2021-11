Nedtur for Kilde i comebacket

Etter et 316 dager langt skadeavbrekk var Aleksander Aamodt Kilde tilbake i verdenscupsirkuset. Han var best på trening, men da det virkelig gjaldt holdt det ikke helt inn for nordmannen.



Kilde hang godt med fra start, men etter henget var han halvsekundet bak. Derfra og ut tapte han tid og i mål var han 1,01 sekund bak Matthias Mayer som vant. Dermed endte comebacket med en niendeplass.



– Det var godt å komme i gang. Jeg vil si at en topp ti-plassering er greit. Litt som forventet egentlig, men samtidig har det gått veldig bra på trening da. Så jeg hadde lagt lista litt høyere kanskje, sier Kilde til NRK.



– Når det ble som det ble i dag, startnummer 19 på forhold hvor det har snødd en meter på toppen og samtidig mørkt og høy hastighet, da ble det litt mye på en gang for å ta hjem noen seier.



Heller ikke for Kjetil Jansrud gikk det veien i Canada. 36-åringen havnet litt for langt bak i den øverste delen av traseen og fortsatte å tape nedover løypa. Nordmannen endte på 18.-plass.



– Litt skuffende avstand opp til de foran meg, men samtidig kanskje av de vanskeligere forholdene jeg har kjørt på i Lake Louise noen gang, sier Jansrud til NRK.



Adrian Smiseth Sejersted leverte bra i øverste del av løypa, men tapte en del tid nedover. Han endte til slutt på 29.-plass. Henrik Røa ble nummer 53.