– Det betyr veldig mye. Jeg har hatt en bra start på sesongen, men manglet en seier og å stå øverst. Det har motivert meg veldig, sier Røiseland like etter målgang.

Hun startet som nummer fire, 25 sekunder bak hviterussiske Dzinara Alimbekava i tet. Røiseland åpnet hard i sporet, og til tross for én bom på første skyting pluss én bom på siste, gikk hun først ut på sisterunden med hviterusseren hakk i hæl.

– Hun skyter nesten for bra, og sikter nesten ikke på siste skuddet. Jeg tror hun har full kontroll, og så glemmer hun å gjøre jobben 100 prosent, mener NRKs ekspert Emil Hegle Svendsen.

– Jeg holdt på å ødelegge det på siste stående, men skiene var fantastiske. Smørerne har gjort en vanvittig god jobb, så jeg kjente allerede på starten at «i dag var dagen», forteller Røiseland.

BEST: Røiseland hadde tredje beste langrennstid og kun to bom på jaktstarten. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Leder for første gang

Med fantastiske ski suste hun gjennom strafferunden, og den hviterussiske konkurrenten var sjanseløs på sisterunden mot den norske VM-dronningen.

Røiseland kunne dermed gå i mål i ensom majestet foran Alimbekava og franske Julia Simon.

Seieren gjør at Røiseland leder verdenscupen sammenlagt for første gang i karrieren.

FULLE HUS: Knotten bommet ikke én gang på jaktstarten og klatret fra 16. til 5. plass. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Det er veldig godt og første gang jeg får ha et gult startnummer. Jeg gleder meg allerede til neste helg og skal nyte det.

– Det er så fortjent. Det er så godt for laget og godt for Marte. Vi vet at hun er god for seier, og det viser hun i dag, sier Karoline Knotten som selv skjøt feilfritt og gikk inn til en sterk femteplass.

Eckhoff og Tandrevold skuffet

Tiril Eckhoff hadde det beste utgangspunktet av de norske på jaktstarten, og gikk ut ni sekunder bak Alimbekava. Men Eckhoff fikk store problemer allerede på første skyting, og måtte gå tre strafferunder.

– Hva skjedde med Tiril der?, lurte NRKs ekspert Ola Lunde etter tre bom under helt vindstille forhold.

– Jeg sliter litt med liggendeskytingen om dagen. Det sitter ikke i det hele tatt, og jeg bruker lang tid og bommer. Det er dritt egentlig, sier Eckhoff.

Hun forklarer at «lufta går ut av ballongen» når hun svikter på skytebanen uten å helt vite hvorfor.

– Det er litt ulikt meg, for jeg pleier å ha en ganske god liggendestilling. Jeg har ikke skutt sånn på år og dag, og må tilbake til basic, sier hun.

– Mister troa

Totalt ble det seks bom og 17. plass på Eckhoff. Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 19 etter å ha bommet fire ganger, alle på stående. Også hun var frustrert etter løpet.

– Det er den stående skytingen som jeg fortviler mer og mer over, fordi jeg får ikke ned blinkene. Man har trent på det hele året og fått det bra til, men nå mister jeg mer og mer troa for hver eneste serie. Å snu det blir vanskeligere og vanskeligere, så akkurat nå er jeg litt lei meg, forteller Tandrevold.

– Jeg tror jeg er inne i en ond sirkel, og må bruke litt magi for å komme ute av den.



– Hvordan kommer man seg ut av den onde sirkelen?

– Det er 10.000 kroner-spørsmålet. Jeg har ikke klart det hittil, og får bare vri hodet mitt og bruke litt tid denne uka på å tenke på andre ting, i stedet for å tørrtrene og skyte, mener hun.