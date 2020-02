Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For det endte likevel med VM-bronse.

– Dette hadde jeg aldri trodd med 18 treff, sier Marte Olsbu Røiseland til NRK.

Dermed har hun tatt fire av fire mulige medaljer i dette verdensmesterskapet.

– Herremin så gøy.

Men det kunne fort blitt nok et VM-gull, akkurat som på sprinten.

– Det kunne fort gått verre

Se bare på videoen over.Marte Olsbu Røiseland er inne på siste skyting og skyter for det som etter rennet skulle vise seg å være VM-gull. Hun treffer på de tre første skuddene, men på det nest siste skuddet smetter kula så vidt over, via kanten.

– Oi, det var nære, sier Røiseland selv når NRK viser henne videoen.

– Jeg hadde nerver, forteller hun.

SLITEN: Marte Olsbu Røiseland tok ut alt og gikk inn til VM-bronse på 15-kilometeren. Hadde hun unngått én bom på siste skyting, ville det trolig blitt gull. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fra sin faste plass på standplass rapporterte NRK-ekspert Ola Lunde om hårfin bom. Få millimeter over. Men Røiseland selv, mener det fort kunne gått enda verre.

– Jeg hørte at jeg hadde en kant inn også, så da utligner det vel hverandre. En kant ut og en kant inn, da fikk jeg det jeg fortjente i dag, tenker jeg.

Ikke pallen i fjor

Til slutt var hun 15 sekunder bak gullvinner Wierer, også hun med to bom. Siden man på normalkonkurransen ikke går strafferunder, men i stedet får ett tilleggsminutt per bom, ville Røiseland tatt et suverent gull med en bom mindre

Tyske Vanessa Hinz tok sølvet, ca 14 sekunder foran Røiseland.

Selv om akkurat gullet glapp tirsdag, har dette så langt vært et strålende mesterskap for Marte Olsbu Røiseland. Under VM i fjor var hun ikke på pallen i ett eneste individuelt renn, nå har hun altså medalje i hvert renn.

– Vi kan ikke være skuffa. Det er VM og det er medalje, sier Røiselands ektemann Sverre, som også er en del av det norske støtteapparatet.

