Røiseland millimeterbom unna ny seier: – Kan bli en ordentlig gullgrossist

– Vi har et VM i Østersund som venter, og hvis hun nå klarer å bygge videre på dette, så kan hun bli en ordentlig gullgrossist i det mesterskapet, sier NRKs ekspert Halvard Hanevold etter at Marte Olsbu Røiseland ble nummer fire på torsdagens sprint i Oberhof.

Der var Røiseland én bom unna sin tredje verdenscupseier. Hun skjøt fullt hus på liggende, men på stående bommet hun på det siste skuddet – med én millimeter.

– Det er uflaks. Hun var 18 sekunder bak, så hun hadde tatt seieren hvis hun hadde fått inn den, sier Hanevold om bommen.

– Jeg får nok litt kjeft av Patrick (Oberegger) etterpå. Det var kjedelig og unødvendig. Det er fryktelig irriterende nå, sier Røiseland om sisteskuddet til NRK.

Stabil i verdenstoppen

Rennet var likevel en opptur for Røiseland, som var forkjølet i julen.

ETTERLENGTET: – Det er veldig etterlengtet, sier Hanevold om Røiselands stabile resultater i verdenstoppen. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Hanevold er imponert over at hun på tross av sykdomsperioden klarte å følge opp seirene i Nove Mesto med en ny topplassering.

– Det viser at hun har fått et løft etter de seirene hun tok. Det forteller meg at hun har fått et løft og blitt en skiskytter som vi skal se stabilt i verdenstoppen, sier Hanevold.

– Kan hun bli en ny Tora Berger?

– Ja, det kan hun, men dit er det et stykke fram. Det som er bra med Marte er at hun er en løper som har skyndet seg litt sakte. Hun har bygget stein på stein, og når hun da kommer opp på et nytt nivå, så kan vi kanskje i enda større grad forvente at hun klarer å holde seg på det nivået og at hun kan bygge enda litt videre, konkluderer Hanevold.

Ingen god dag for Eckhoff

Tiril Eckhoff ble nummer 33 på sprinten, ett minutt og 28 sekunder bak Lisa Vittozzi, som vant foran Anaïs Chevalier og Hanna Öberg.

Ingrid Landmark Tandrevold var nest best av de norske. Hun endte på 14. plass, 49 sekunder bak Vittozzi.

Kvinnene går jaktstart lørdag.

Den får Karoline Knotten og Thekla Brun-Lie også sjansen til å gå, etter at de ble henholdsvis nummer 50 og nummer 58 på torsdagens sprint.