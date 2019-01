Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg var helt sikker på at det skulle bli fjerdeplass igjen, så nå var det utrolig deilig å komme på tredjeplass, sier Marte Olsbu Røiseland til NRK etter sprinten.

Hun knep den siste pallplassen med knapp margin – 0,7 sekunder foran Laura Dahlmeier fra Tyskland.

– Det var veldig digg for meg. Synd for henne at hun stivnet, men digg at jeg klarte det. For en lettelse.

Så innspurten med ektemannen

– Ja, ropte Røiseland da hun så at Dahlmeier krysset mållinjen for sent til å dytte henne ut av pallen.

Så fikk hun en solid gratulasjonsklem av ektemannen Sverre Olsbu Røiseland, som er på plass i Anterselva for å følge kona.

Han er landslagstrener for juniorene.

– Det er veldig fint å ha Sverre her, han stod ut i løypa og heiet på meg i dag. Det er kjempefint å kunne dele det her med han, sier Røiseland.

– Det er alltid moro å være på skirenn, spesielt når Marte har gjort det så godt, svarte ektemannen.

Sekundstrid

Etter å ha blitt nummer fire på sprinten i Oberhof og Ruhpolding, stilte Røiseland til start i Anterselva med ett mål – hun ville bli kvitt fjerdeplass-stempelet som de to siste sprintene har ført med seg.

Hun lå an til å klare det, men så gikk Laura Dahlmeier ut som siste startende i høyden i Anterselva.

Dahlmeier skjøt fullt både på liggende og stående. Ut fra siste skyting ledet hun, og selv om hun tapte til de andre, så det ut som at hun skulle klare å dra seieren i land.

På siste passeringspunkt var avstanden ned til tsjekkiske Marketa Davidova 0,2 sekunder.

FØRSTE SEIER: Marketa Davidova tok sin første verdenscupseier. Foto: Marco Bertorello / AFP

Da Dahlmeier kom inn på oppløpet hadde hun ikke krefter igjen.

I mål var hun nummer fire, 0,7 sekunder bak Røiseland.

– Jeg synes jeg gikk bra på ski og skjøt ni treff, hadde en bom på liggende og synes det er godkjent. Det var en tung sisterunde, og man kjenner høyden, men jeg ga alt og gjorde mitt aller beste i dag, oppsummerer Olsbu Røiseland.

– Jeg har et kjempebra utgangspunkt til jaktstarten, og det er veldig tett helt opp til førsteplassen. Det blir gøy både på jaktstarten og selvfølgelig på fellesstarten, så jeg tror det blir en moro helg her, sier Røiseland.