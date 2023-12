Den tidligere toppsyklisten Rohan Dennis anklages for å ha sittet bak rattet da hans kone Melissa Hoskins ble kjørt ned av en bil lørdag kveld. 32 år gamle Hoskins ble fraktet til Royal Adelaide sykehus, der hun døde av skadene. Nå er altså mannen hennes siktet for drapet.

Det skriver flere australske medier.

Ifølge ABC bekrefter politiet at Hoskins døde etter å ha blitt truffet av en bil styrt av ektemannen, og Dennis ble arrestert og siktet for å forårsaket noens død ved uaktsom kjøring. Han skal være løslatt mot kausjon, og skal møte i retten i Adelaide i mars.

Påkjørselen skjedde nær parets hjem.

Idrettspar

Både Hoskins og Dennis er store idrettsprofiler i hjemlandet Australia. Dennis vant VM-gull i både 2018 og 2019. Han har også flere OL-medaljer.

Banesyklist Hoskins vant VM-gull i lagsprint i 2015, og hun representerte Australia i samme øvelse under OL i London 2012 og Rio 2016. På en trening under sistnevnte mesterskap var hun involvert i en stygg kollisjon som gjorde at hun havnet på sykehus, men Hoskins ble skrevet ut i tide til å rekke rittet.

OL-VELT: Hoskins vel under OL i Rio fikk mye oppmerksomhet. Foto: Pavel Golovkin / AP

I mai 2017 annonserte hun at hun la opp.

Paret giftet seg i 2018, og de har to barn.