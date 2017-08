Liverpool utelukker Coutinho-salg

Liverpools amerikanske eiere slår fast i en pressemelding at Philippe Coutinho ikke forsvinner fra klubben i sommer. Det skjer få dager etter at spanske medier meldte at brasilianeren nærmest var klar for Barcelona.

«Klubbens definitive standpunkt er at ingen bud på Philippe vil bli vurdert», skriver Liverpool-eierne.

Coutinho skadd og spiller ikke mot Watford i seriestarten.