Rodtsjenkov bryter tausheten i ny dopingdokumentar: – Putin visste alt

– Selvfølgelig, det kom fra høyeste hold, fra presidenten, sier den tidligere laboratoriesjefen.

Det er den tyske TV-kanalen ARD som viser dokumentaren, som er laget av journalist Hajo Seppelt. Dokumentaren sendes i to deler i kveld og tar et oppgjør med både russisk doping og IOC.

NRK 2 sender dokumentaren førstkommende onsdag 21.20.

Det var Seppelt som avslørte systematisk og politisk styrt doping i Russland i dokumentaren «The Secrets of Doping: How Russia makes its Winners» i 2014.

I det nye programmet fra gravejournalisten er det den tidligere laboratoriesjefen for det russiske antidopinglaboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov, som er blitt intervjuet.

Den russiske avhopperen var et hovedvitne i McLaren-rapporten.

Tidligere laboratoriesjef Grigorij Rodtsjenkov. Foto: EMILY BERL / NYT

Frykter seriemorder

Den tidligere laboratoriesjefen har tidligere snakket ut om dopingbruken i Russland i den rystende dokumentaren Ikaros, men siden har det vært stille rundt russeren, som vitnet under CAS-høringen forrige uke.

Nå bryter han tausheten i den tyske dokumentaren for første gang siden han deltok i Ikaros.

Rodtsjenkov lever i dag i skjul under vitnebeskyttelse i USA, og forteller han at han frykter for sitt liv og gleder seg over hver dag han er i live.

– Du kan ikke vite om det er en seriemorder i nærheten, sier Rodtsjenkov.

– Alle var dopet

I intervjuet hevder Rodtsjenkov at president Vladimir Putin skal ha hatt fullt innsyn i jukset som pågikk under vinterlekene i Sotsji i 2014.

Der skal den russiske sikkerhetstjenesten FSB ha bidratt med å gjennomføre utbytting av dopingprøver.

– Bare presidenten kunne sørge for at FSB deltok i en så spesifikk oppgave, utdyper varsleren Rodtsjenkov.

– Jeg vet at Putin fikk detaljrike rapporter fra Mutko (tidligere sportsminister i Russland) og at han kjente navnet mitt.

I dokumentaren hevder også russeren at hele den russiske friidrettstroppen under sommer-OL i Beijing i 2008 var dopet.

– Før Beijing var det veldig enkelt, du kunne gjøre akkurat som du ville. Og alle de russiske idrettsutøverne i laget var dopet, forteller han i dokumentaren, som også tar et oppgjør med IOC og sanksjonene mot Russland.

Journalist i ARD, Hajo Seppelt. Foto: Anne Rognerud / NRK

Mener Rodtsjenkov er troverdig

NRK møtte journalist Hajo Seppelt mens han la siste hånd på programmet.

– Slik han oppfatter det var det en direkte ordre fra presidenten selv. Rodtsjenkov fortalte oss at kun president Putin kunne godkjenne denne dekkoperasjonen, sier han.

– Dette er en påstand fra Rodtsjenkov og ikke et bevis, sier Seppelt, som likevel fester lit til påstandene fra Rodtsjenkov.

– Vi mener han er troverdig, sier han.

Russland har hele tiden avvist en hver form for statlig styrt doping.

