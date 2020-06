Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Leke James var i begivenhetenes sentrum da Molde vant serieåpningen mot naborival Aalesund tirsdag.

James både scoret, lagde straffe og fikk rødt kort.

– Det var en sprø dag, oppsummerer James til NRK etter kampen.

– Skuffende å bli sendt av

ÅRETS FØRSTE: Magnus Wolff Eikrem fikk æren av å sette Eliteseriesesongens første mål. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Etter drøyt 25 minutter lagde James straffe.

Et skudd fra Niklas Castro ble blokkert av armen til Leke James inne i straffefeltet. Spissen fikk gult kort, men Castro skjøt straffen langt over.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde i straffesituasjonen, jeg er ikke sikker på avgjørelsen, men det er det det er, sier James selv.

Men spissen var involvert i flere hendelser. I andre omgang scoret han fra tre meter etter en svak klarering av Aalesund-keeper Andreas Lie.

Så, med et kvarter igjen å spille, gikk James hardt inn i en duell. Spissen var for sent ute i et forsøk på å gjenvinne ballen. Dommer Tommy Skjerven var aldri i tvil, og ga nigerianeren sitt andre gule kort.

– Det var skuffende å bli sendt av. Det var det første røde kortet i min karriere, så det var skuffende.

Drømmescoring fra 40 meter

Kampen startet med at Magnus Wolff Eikrem scoret Eliteseriesesongens første mål. Eikrem fikk ballen ved sekstenmeter-streken og raidet seg forbi et par-tre Allesund-forsvarere. Deretter fikk han avsluttet tilbake i motsatt hjørne, og sendte dermed Molde i ledelsen.

Etter målet tok Aalesund mer og mer over. Rett etter at Castro bommet fra elleve meter, fikk de likevel målet sitt.

Og for et mål Eliteseriedebutant Simen Bolkan Nordli scoret. Molde rotet bort ballen da det var spilt en halvtime, Nordli tenkte raskt og dundret til med sin første berøring. Fra 40 meter gikk ballen i en bue over Andreas Linde i Molde-målet.

– Det var moro. Jeg så at keeper stod langt ute, så da tenkte jeg at jeg bare skulle gå for det. Så traff jeg godt også, så det var deilig, sier Nordli.

DEBUT: Simen Bolkan Nordli scoret fra 40 meter i sin debut i Eliteserien. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Andre omgang begynte som den første. Molde kjørte kampen, og Leke James fikk målet sitt ti minutter ut i omgangen.

På tampen scoret innbytter Eirik Hestad Moldes fjerde mål.

– Resultatet er brutalt og tungt. Samtidig er det mye positivt å hente fra prestasjonen, kanskje særlig i første omgang. Så har vi verdens bratteste læringskurve med tanke på bevegelser og forsvar i egen boks. Der viste Molde at de er en klasse bedre, er Aalesund-trener Lars Bohinens oppsummering av kampen.

Dermed leder fjorårets seriemester Eliteserien også i år, riktignok før alle kamper i den første runden er ferdigspilt...