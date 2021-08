Like før pause økte intensiteten kraftig i boksen til Chelsea. Liverpool-spillerne headet og skjøt både to og tre ganger for å få ballen i mål, mens de mørkeblå forsvarte seg for harde livet for å beholde 1-0-ledelsen.

Men da ballen gikk ut av spill løp oppildnede Liverpool-spillere mot dommeren. De mente Reece James hadde brukt armen for å hindre scoring.

VAR kikket på saken – og så smalt det fra flere hold. Dommer Anthony Taylor dro opp det røde kortet og dermed var det bare for James å gå i dusjen. Chelsea-spillerne reagerte kraftig på avgjørelsen og Antonio Rüdiger ble såpass frustrert at han snakket på seg gult.

KOKTE: Det var høy temperatur ute på banen både før og etter det røde kortet ble delt ut. Foto: Peter Powell / Reuters

Frustrasjonen vedvarte

Også etter at Mohamed Salah hadde satt straffen i mål og utlignet, kokte det på banen. Chelsea-spillerne viste fortsatt sin frustrasjon og nok en spiller dro på seg det gule for munnbruk.

– Det er elektrisk stemning på Anfield nå. Ett lag som er i ekstase og ett som føler seg urettferdig behandla, sa TV 2s kommentator Nils Johan Semb like etter straffescoringen.

– Vi fikk dobbel straff. Vi var sinte, men vi måtte roe oss ned og kjempe sammen som et lag. Det synes jeg vi gjorde og vi hadde kanskje de to beste sjansene i andre omgang, sa Chelsea-kaptein César Azpilicueta etter kampen.

Se begge målene her:

Poengdeling mellom Liverpool og Chelsea

Uenighet om rødt kort

Chelsea-manager Thomas Tuchel var også misfornøyd med at laget hans ble straffet med rødt kort i tillegg til straffen.

– Helt ærlig, så liker jeg ikke de røde kortene i fotball. Ingen på stadion eller på TV vil se 45 minutter med elleve mot ti. Det ødelegger kampen. Jeg har ingen løsning på det, men generelt synes jeg de røde kortene ødelegger kampene, sa han i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Dommer Taylor var klar i sin sak, men ekspertene er delte om det røde kortet var riktig eller ei.

– Ballen er på vei mot mål, og hvis dommeren da ser på det som en straffbar hands, så er det riktig med straffe og rødt kort, sa Simen Stamsø Møller i TV 2s studio i pausen.

– Det går an å klage på reglene om dobbelt straff. Selv mener jeg det er for strengt. Men når reglene først er sånn er straffe + rødt riktig på Anfield, skriver fotballekspert Lars Tjernås på Twitter.

Den tidligere England-stjernen Gary Lineker er uenig med de norske ekspertene.

Foto: Skjermdump fra Twitter. 28.08.21, kl. 19.58

Vanskelig oppgave

På pressekonferansen før kampen sa Tuchel at det å møte Liverpool hjemme foran et fullsatt Anfield var noe av det vanskeligste man kan gjøre.

Chelsea tok på seg oppgaven, og etter drøye 20 minutter sendte de bortefansen til himmels.

Reece James slo ballen inn mot første stolpe, og der stod Kai Havertz som dunket den i en ren bue over keeper Allison.

Til tross av for Chelsea måtte spille en hel omgang med ti mann, så stod de imot forsøkene til Liverpool som ikke klarte å utnytte sine muligheter.

Keeper Édouard Mendy reddet seks skudd fra de rødkledde. Det er ifølge statistikknettstedet OptaJoe personlig rekord i en enkeltkamp for Mendy.