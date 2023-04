Rødt eller hvitt, Berit Kjøll?

Emery-effekten dytter Villa forbi Spurs

Unai Emerys Aston Villa fortsetter å dundre videre i Premier League. Med 1-0-seier over Fulham tirsdag har ikke Emerys menn tapt siden 2-4-nederlaget for Arsenal 18. februar. Siden den gang har det blitt åtte seirer og to uavgjort, og nå er Villa på 5.-plass på tabellen – foran et trøblende Tottenham.