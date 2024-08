Glimt ett steg nærmere mesterligaen tross sjansesløsing

Bodø/Glimt slo Røde Stjerne 2–1 i playoff-kampen til mesterligaen tirsdag kveld.

Med det har nordlendingene et godt utgangspunkt før returoppgjøret.

– Det er en kamp vi er klart best, vi kunne vunnet enda mer. Vi slår et godt fotballag. Det skal vi ta med oss til neste uke når alt skal avgjøres, sier Glimt-profil Jostein Gundersen til NRK.

– Var dere fornøyde i garderoben etter kampen?

– Vi er fornøyd med mye, spesielt hvordan vi kom ut i andre omgang. Vi må stå bedre imot de gangene de dominerer der nede (i Beograd). De kommer til å kjenne på en bedre selvtillit da, sier Gundersen.

Philip Zinckernagel fikk en halv omgang i sin re-debut for Bodø/Glimt. Han er fornøyd med kampen.

– I utgangspunktet en fin kamp og god prestasjon. Vi slipper inn mål på slutten, men det er veldig fin start på andre omgang, sier dansken til NRK.

Odin Bjørtuft og Isak Dybvik Määttä scoret de gulkleddes mål, og sørget for 2-0-ledelse etter én times spill.

Det hadde vært et utsøkt utgangspunkt før returoppgjøret i Serbia for Bodø/Glimt, men et kvarter før slutt ble det 2–1 da Ognjen Mimovic skled ballen i mål etter et frispark.

– Jeg er både fornøyd og litt misfornøyd. Vi kommer ut etter pause og fyrer på alle sylindre og er på vårt beste. Vi gir bort momentumet i kampen og de spiser seg mer inn i det. De får sånn sett en fortjent redusering etter hvert, sier Patrick Berg.

Kjetil Knutsen mener også at de mister momentum etter 2-0-scoringen og at de gjør for mange feil.

– Kanskje vi tenker konsekvenser, det kan hende, sier Glimt-sjefen til TV 2.

Returkampen spilles i Beograd onsdag 28. august, og vinneren sammenlagt tar seg til mesterligaen. Bortemål teller ikke.