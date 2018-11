Røde Stjerne sjokkerte Liverpool i mesterligaen – nå er «dødens gruppe» vidåpen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Liverpools 0–1-tap mot Napoli 3. oktober var eneste gang de røde fra Merseyside hadde gått av gresset uten poeng denne sesongen.

I Premier League er de ubeseiret, og etter at Røde Stjerne ble slått 4-0 på Anfield skulle bortekampen bare være et bitte lite hinder på vei mot avansement i mesterligaen.

Slik gikk det ikke. Etter to scoringer av Milan Pavkov var det andre Liverpool-tapet denne sesongen et faktum.

– En tung, tung kveld for Jürgen Klopp. Røde Stjerne var laget Liverpool ikke hadde råd til å tape mot, så taper de 0-2. Dette var en historisk kveld på Marakana. Røde Stjerne sjokkerte favorittene, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter dommerens fløytesignal.

HEKSEGRYTE: Liverpool fikk det tungt på høylytte Stadion Rajko Mitic i Beograd. Foto: Paul Childs / Reuters

Kritiserte laguttaket

Jürgen Klopp valgte å hvile flere førstelagsspillere fra start, blant andre Roberto Firmino og Joe Gomez. Det fikk tidligere Liverpool-spiller John Barnes til å fyre i TV 2s studio.

– Jeg tror det var en tabbe av Klopp å starte med laget han valgte, sa han.

Tyskeren ble ifølge Liverpool Echo spurt på pressekonferansen etter kampen om han kunne sette fingeren på hva som gikk galt.

– Jeg har bare ti fingre, svarte den karakteristiske Liverpool-treneren.

– Vi gjorde det for lett for dem. De fortjente å vinne med den lidenskapen de viste. Vi mistet momentumet. Nå må vi bare sørge for at dette ikke skjer igjen, fortsatte Klopp.

IKKE FORNØYD: Jürgen Klopp var tydelig misfornøyd med sin storscorer Mohamed Salah etter 0-2 mot Røde Stjerne. Foto: Darko Vojinovic / AP

Liverpool med sjansebonanza

24 år gamle Milan Pavkov er mannen Liverpool-supportere kommer til å ha mareritt om i natt. Etter 22 minutter var den høyreiste 24-åringen høyest inne i Liverpools boks, og stanget serberne i føringen. Bare minutter senere var samme mann på pletten igjen, og klemte ballen i hjørnet fra 25 meters hold.

STOLPESKUDD: Mohamed Salah var nære å redusere i 2. omgang, men traff bare stolpen. Foto: Paul Childs / Reuters

Liverpool kom ikke til et skudd på mål før det 71. minutt. Etter det kom sjansene i fleng, men verken Mohamed Salah, Sadio Mané, Andy Robertson eller Virgil van Dijk klarte å få ballen mellom stengene på sine sjanser.

Dermed tar Røde Stjerne tre vesentlige poeng i gruppe C, mens Liverpool kastet bort forspranget de hadde opparbeidet seg vis-à-vis Napoli og PSG.