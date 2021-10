Kampen mellom Rosenborg og Vålerenga endte 2-2. Etterpå var begge lags trenere mest opptatt av dommeren da de ble intervjuet på Eurosport.

– Det skulle vært straffe, sier Rosenborg-trener Åge Hareide om situasjonen der Noah Holm gikk ned i Vålerenga-feltet på overtid etter kontakt med Jonatan Tollås Nation.

– Noah sier selv at han får hendene rundt seg og han starter før Tollås, som holder ham, og han drar ham klart ned. Vi har dommere som ikke tør å dømme straffe i en sånn situasjon, og det er forferdelig synd, for det fratar oss en mulighet til å få tre poeng, og det ser vi her også, sier Hareide mens han ser reprisen av situasjonen.

Selv om han ikke direkte kritiserer kortet som gjorde at Markus Henriksen fikk marsjordre etter 42 minutters spill, er han generelt misfornøyd med dommer Rohit Saggi.

– Underveis har vi situasjoner der vi blir tatt ned, og da blir det ikke gitt kort i det hele tatt. Fordelingen er for dårlig og han deler kortene for dårlig også, sier Hareide, som dessuten føler at Erlend Dahl Reitan ble snytt for straffe i første omgang.

FØLTE SEG SNYTT: Dag Eilev-Fagermo mener Vålerenga fikk to potensielt kampavgjørende dommeravgjørelser imot seg. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Fagermo: – Latterlig

Dommer Saggi fikk ikke akkurat bedre skussmål da Vålerenga-trener Dag Eilev-Fagermo overtok plassen foran Eurosports-mikrofon.

Han er minst like opprørt som Hareide, men over andre situasjoner.

– Jeg har sett på den corneren som ble latterlig annullert feil og så har jeg sett på det frisparket Oldrup skulle hatt før 2-1, sier han.

Fagermo sikter til en Vålerenga-scoring som ble annullert for angrep på keeper etter en corner.

– Se, keeperen dytter på våre. Mål. De ser på ball og blir dyttet utover. Regelverket er klokkeklart, soleklar scoring, sier Fagermo når reprisen spilles.

Han mener også at dommeren burde gitt frispark til Fredrik Oldrup Jensen da Rosenborg vant ballen i forkant av 2-1-målet.

– Det må ikke bli sånn at Rosenborg kommer dårlig ut av dømminga her, fastslår han.

NRK har foreløpig ikke kommet i kontakt med dommer Rohit Saggi.

Eurosports ekspertkommentator Tor Ole Skullerud mener imidlertid det både var riktig å ikke gi Holm straffe på overtid og å annullere Vålerenga-målet for angrep på keeper.

OVER OG UT: Markus Henriksen fikk 42 minutter i sin første kamp etter skade før dommer Rohit Saggi ga ham det røde kortet. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Henriksen så rødt

Det som er sikkert, er at begge lag kommer ut av kampen med to scoringer og ett poeng hver.

Vålerenga scoret først, da Seedy Jatta fikk stå helt alene inne i feltet etter 20 minutter og kunne heade innlegget fra Amor Layouni i mål.

Fire minutter senere pirket imidlertid Stefano Vecchia inn 1-1, etter at Noah Holm først hadde skutt i tverrliggeren.

Så ble altså Markus Henriksen utvist etter å ha fått sitt andre gule kort.

Hareides grep før andre omgang var å erstatte spissen Dino Islamovic med midtbanesliteren Alexander Tettey, for å styrke Rosenborg defensivt. Vålerenga fikk styre spillet.

Men selv med én mann mindre, går det an å kontre. Etter en knapp times spill vant trønderne ball langt inne på egen halvdel. Først fosset Hólmar Örn Eyjólfsson. Han ga kula til Emil Konradsen Ceïde, som fosset videre.

Via Vålerengas Ivan Näsberg satte han ballen i mål til 2-1 og ellevill jubel blant de over 16.000 tilskuerne Lerkendal.

DRØMMETREFF: Odin Thiago Holm fikk velfortjente gratulasjoner fra lagkameratene etter sin praktfulle 2-2-scoring. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Ni poeng bak Glimt

Etter 68 minutter var det imidlertid igjen balanse i regnskapet, og denne gangen etter et praktmål. RBK-kaptein Per Ciljan Skjelbred var i press, men ikke tøft nok til å hindre Odin Thiago Holm i å skyte. Ballen havnet der det alltid er rom, helt oppe i krysset. 2-2.

Det endte med uavgjort. Dermed har Vålerenga fortsatt ikke slått Rosenborg på Lerkendal i seriesammenheng siden 2005.

Ett poeng var nok likevel for lite for å holde liv i Rosenborgs gulldrøm. Med åtte kamper igjen å spille er det nå ni poeng opp til serieleder Bodø/Glimt.