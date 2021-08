Røde Eikings knalltøffe halvår: – Måtte bygge meg opp igjen

– Jeg måtte bygge meg opp igjen. Ikke helt fra bunn, men jeg var ganske lagt nede i juni og juli. Første del av sesongen var så dårlig at jeg visste at jeg ikke kunne fortsette i det sporet, sier Odd Christian Eiking til NRK under et pressetreff.

En haug med utenlandske medier hadde møtt opp til pressetreffet med Eiking på mandagens hviledag. Han er ikke vant til så mye oppmerksomhet, men som bærer av den røde ledertrøya i Spania Rundt med kun seks etapper igjen, er det ikke rart flere vil ha en bit av askøyværingen.

Eiking kjørte seg inn i ledertrøya på imponerende vis på den tiende etappen, men det er kanskje enda mer imponerende det han har gjort etterpå. For gjennom flere bratte bakker og høye fjell, har 26-åringen holdt unna for kan

Den harde jobbingen har gitt resultater for Eiking som nå sykler i den røde ledertrøya. Foto: Jorge Guerrero / AFP

oner som Primoz Roglic, Egan Bernal og Enric Mas.

Tirsdag syklet han kontrollert i mål med resten av hovedfeltet og beholdt ledertrøya enda en dag. Dermed har han syklet en hel uke som leder av en Grand Tour, og Eiking tangerer dermed rekorden til Thor Hushovd fra Tour de France i 2011.

– Det har vært en fin reise i den røde trøya, sier Eiking.

– Jobbet med det mentale

Han har lenge vært sett på som et stort sykkeltalent, men Eiking har ikke helt fått det til å stemme siden han ble proff i 2016.

Men så langt i Spania Rundt har han vist frem den klatrestyrken som mange har etterlyst.

– Jeg har jobbet mye med det mentale. Jeg vet at det har mye å si å være på hugget nå. Nivået på profesjonell sykling er skyhøyt. Jeg kan ikke huske at det har vært så trangt i toppen som det er nå.

1. august ble Eiking nummer sju i det prestisjetunge endagsrittet San Sebastian. Det er altså tydelig at han har gjort noe riktig i perioden etter koronakarantenen i mai.

Odd Christian Eiking (t.v.) og Kristoffer Skjerping har vært lagkamerater på landslaget i lang tid. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Det kan godt hende jeg hadde godt av en liten pause. Det er vanskelig å sette fingeren på hva jeg har gjort. Jeg har alltid følt at jeg har kunnet kjempe om noe stort, og det er gøy at det skjer nå, sier Eiking.

Nordmannens mangeårige venn Kristoffer Skjerping tror det er få som la ned like mye trening som Eiking i juni og juli.

– Jeg tviler på at du finner noen som har trent mer enn ham, når han først følte seg pigg igjen. Han er ekstrem i alt han gjør. Litt sånn unorsk, litt gammeldags fransk syklist, som bare tar på seg sykkelskoa, gir gass og klemmer til i bakkene, forteller Skjerping.

Tre fjelletapper gjenstår

Nå begynner den virkelige testen for Eiking. Både etappe 17, 18 og 19 er ekstremt tøffe fjelletapper. I tillegg kommer det en tempo på den nest siste dagen, som normalt sett ikke er Eikings sterkeste side.

Eiking er spent på om han klarer å holde følge når fjelletappene står for tur. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Jeg er realistisk når jeg sier at det blir tøft å forsvare den på den 17. etappen. Den skal normalt sett være for tøff, sier Eiking.

Likevel er gapet såpass stort nedover på listene at han håper å slå Carl Fredrik Hagens åttendeplass fra Spania Rundt i 2019. Det er foreløpig den beste norske sammenlagtplasseringen i en Grand Tour.

– Muligheten er der, men det er noen harde etapper som gjenstår. Jeg har aldri vært med på noe lignende før, og det blir hvert fall ikke lett. Hvis jeg ikke klarer det, blir jeg ikke kjempeskuffet, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Det kan bli alt fra femte til 20. plass, sier Odd Christian Eiking.