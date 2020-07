Rodal skuffet over etterfølgerne: – Å si at det ikke er mulig, er bare tull

Fra og med nå skulle OL i Tokyo ha vært i full gang. Det har et virus satt en effektiv stopper form.

Det betyr at verken Karsten Warholm eller Jakob Ingebrigtsen får endret det faktum at Vebjørn Rodal er Norges eneste OL-vinner i løping.

24 år etter at han vant 800-meteren i Atlanta på 1.42,58 og olympisk rekord, er 47-åringen denne uka gjest i NRK-podkasten «I det lange løp».

I samtale med kommentatorkollega Jann Post avslører Rodal blant annet at skøyterevolusjonen i langrenn på midten av 80-tallet var en viktig årsak til at han i det hele tatt begynte å satse på friidrett.

DE NYE STJERNENE: Som Vebjørn Rodal har Henrik Ingebrigtsen og hans brødre gått sine egne veier og nådd verdenstoppen. Men på andre distanser. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Til da hadde han hatt langrenn som primæridrett. Ganske god var han også. I klassisk stil. Men da Ove Aunli og resten av verdenseliten begynte å gå på en helt annen måte, og den nye teknikken spredde seg nedover i årsklassene, fikk 15 år gamle Vebjørn fra Rennebu alvorlige problemer.

– Jeg hadde i overkant mye armer og bein når jeg skulle gå på ski, var litt ukoordinert, og slet veldig med skøyteteknikken. Plutselig kunne jeg bare gå halvparten av rennene, for i skøyting var jeg helt hjelpeløs, og da ble det ikke like artig, forteller han.

Kunne ikke gjøre som de andre

Det var da han søkte seg til friidrettsmiljøet i nabokommunen Oppdal, som igjen ble starten på et treningsregime som skulle utløse den kanskje største enkeltprestasjonen i norsk idrettshistorie.

Det er denne treninga Rodal primært forteller om i podkasten. Trening som ifølge mytene var umenneskelig hard og nesten umulig for andre å kopiere.

TIDENES BRAGD: 31. juli kunne Vebjørn Rodal sprette sjampisen etter å ha begått den kanskje største bragden i norsk idrettshistorie. Foto: Erik Johansen / NTB Scanpix

Dette inntrykket tar Rodal nå et kraftig oppgjør med, og det skal vi komme tilbake til. Men først forteller han om motivasjonen for å sette i gang råkjøret.

– Jeg husker et klart øyeblikk da jeg tenkte at hvis jeg skulle bli god på 800 meter, som var blitt favorittdistansen da, så kan jeg ikke gjøre det de andre norske gjør, sier han.

På denne tiden tilhørte norgesrekorden Audun Boysen. Den var på 1.45,9 og var satt i 1955.

– Allerede på 80-tallet ble Boysens rekord kalt «spøkelset i norsk friidrett», mimrer Rodal.

To runder rundt en bane

Ingen nordmenn hadde klart å komme i nærheten. Følgelig måtte han gjøre noe annet enn de som hadde prøvd før ham hadde gjort, om det skulle være håp om å ta livet av dette spøkelset.

– Jeg kunne ikke gjøre det samme som de andre, og de andre sprang mye langturer, mye 6x1000 meter, trente veldig lite spenst og styrke, hadde veldig lite fokus på drilløvelser, teknikktrening og det å jobbe med en effektiv og god arbeidsøkonomi, sier han, og fortsetter:

– Det var altfor lite tilnærming til de arbeidskravene du faktisk møter på en 800-meter, der du faktisk skal springe bare to ganger rundt en bane, det er det du blir målt på. Så tanken var enkel, jeg ville øve på å springe fort to ganger rundt en bane.

Detaljene i treninga kan spesielt interesserte høre mer om i podkasten. Her nøyer vi oss det Rodal selv anser som det mest sentrale, de tre ukentlige intervalløktene han kjørte hver eneste mandag, onsdag og fredag. Øktene som har skapt myten om brutaliteten Rodal utsatte seg selv for.

– Jeg var opptatt av at disse øktene skulle være så tøffe at få i verden skulle være i stand til å gjøre det sammen. Det var de tre dagene som skilte meg fra de fleste i verden som løp 800-meter. Men ikke fra alle, for jeg ble slått stadig vekk, og mange dager var jeg bare 700-meterløper, jeg også.

TUNNELTRENING: Vebjørn Rodal gruet seg til de harde øktene i krafttunnel i hjemkommunen Rennebu. Foto: GORM KALLESTAD / NTB Scanpix

Øktene han gruet seg til

Om vinteren foregikk mange av disse øktene i en 350 meter lang tunnel, tilknyttet Braset kraftverk. Rundt 2000 treningstimer la Rodal ned inne i fjellet i løpet av karrieren.

Pulsen målte han aldri. Laktat var han heller ikke særlig opptatt av.

Derimot var han opptatt av at hardtreninga skulle være så hard at når det siste draget var unnagjort, skulle det ikke være mer krefter igjen. Og det siste draget skulle alltid være det raskeste. For hvis du skal vinne en 800-meter, hjelper det ikke å løpe fort de første 700. Det er de siste 100 som avgjør.

– Mandag, onsdag og fredag kunne jeg grue meg til, erkjenner han.

Underveis fant han ut at hans egen trening minnet mye om det de andre i verdenseliten drev med.

– Det er ikke så forskjellig fra det de andre gode på 800 meter har gjort. Så å si at det ikke er mulig for andre, er bare tull. Selvfølgelig er det mulig. Jeg har ingen fysiske forutsetninger som overgår andre, men jeg hadde en sunn og progressiv tilnærming, sier Rodal.

Ikke mulig – over natta

For han får altså stadig høre at det ikke er mulig for andre å gjøre som ham.

– Jeg får litt spørsmål, og så forteller jeg hva jeg har gjort. Så blir det ofte møtt med at dette er ikke mulig å gjennomføre, forteller Rodal.

– Og nei, det er ikke mulig å gjennomføre over natta på de tidene og de nivåene som da jeg var som best. Men med riktig tilnærming over tid, og riktig inngang, så er jo prinsippene mulig å ta til seg, tror jeg.

Det var for øvrig ikke Rodal som tok live av Audun Boysen-spøkelset. For da han for første gang klarte å løpe fortere enn Boysen i 1992 (1.45,33), ble han selv slått av Atle Douglas (1.45,15). Rodal og Douglas fikk også hjelp av Tor Øivind Ødegård til å sette en ny standard på 800 meter i Norge på 90-tallet.

Rodals norgesrekord på 1.42,58 ble altså satt i 1996, Atle Douglas satte sin personlige rekord på 1.43,69 i 1995, mens Ødegårds 1.45,42 i 1997 holder til en tredjeplass på norgesstatistikken.

Etter det er Thomas Roth (1.45,75 i 2018) den eneste som også har klart å snike seg foran Audun Boysen på denne statistikken.

FORSTÅR IKKE: Vebjørn Rodal synes det er merkelig at vil trene som han selv gjorde for å nå verdenstoppen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Ubehagelig og vondt? Ja.

Ingen har vært i nærheten av Rodals rekord, som er i ferd med å bli et like skremmende spøkelse som det Boysens rekord var i 37 år. Det er heller ingenting som tyder på at noen kommer til å ta den med det første, så lenge brødrene Ingebrigtsen trener for å løpe fort på distansene fra 1500 meter og oppover.

– Vi har sett ganske mange norske mellomdistanseløpere som har prøvd å gjøre det veldig annerledes enn meg i årene etterpå og årene før, som ikke har vært i nærheten. De er mer på internasjonalt damenivå, konstaterer han.

Rodal tror rekorden hadde vært i større fare om flere hadde prøvd å kopiere hans suksessoppskrift.

– Du må dit. Er det ubehagelig og vondt? Ja. Men det er ubehagelig og vondt å bli best i verden på mellomdistanse, du leker deg ikke til det, fastslår han.

– Men var det så røft at det ikke var bærekraftig over lang tid? spør Jann Post.

– Ja, det tror jeg du har helt rett i. Jeg fikk 8–10 år på toppnivå. Ser du på internasjonal mellomdistanseløping, spesielt på 800-meterløpere, men delvis også gode 1500-meterløpere, så har de kort «levetid». Mye av treningen er intens, og den må gjennomføres på bane i piggsko for å få den rette intensiteten. Og over tid er ikke det bærekraftig, erkjenner Vebjørn Rodal.