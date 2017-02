Rodal om Warholm: – Noe av det beste vi har sett i norsk friidrett

– Dette kan absolutt måle seg med noe av det beste vi har sett i norsk friidrett, sier NRK friidrettsekspert Rodal.

Tangeringen av verdensrekorden ble satt innendørs i Finland under en landskap i friidrett mellom de nordiske landene lørdag ettermiddag. Warholm brølte av glede da han så tiden på tavlen.

34,92 er en tangering av sørafrikanske Llewellyn Herbert tid satt i 1999. Det gleder friidrettshjertet til Rodal.

– Kan være medaljekandidat i VM

Han mener at 20-åringen fort kan være en medaljekandidat på 400 meter under VM i London i august.

TROEN: OL-vinner på 800 meter Vebjørn Rodal tror Karsten Warholm kan bli det helt store på friidrettsbanen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Ja, det tror jeg. Han var kjempegod i fjor sommer og virker å være enda bedre i år.

Han mener Warholm har gjort lurt i å spesialisere seg på 400 meter hekk og roser unggutten for hans egenskaper til å både løpe fort med og uten hekk foran seg.

– Han viser at han har videreført det høye nivået han hadde i fjor. Resultatet i dag er knallbra og veldig positivt.

– Du blir ikke irritert om Warholm skulle ta over tronen som løpekonge på friidrettsbanen?

– Ha ha, nei. Ingenting ville gledet meg mer, avslutter Rodal.

Ikke bare å bestille verdensrekorder

Warholm var også selv rimelig fornøyd med rekordløpet.

– Løpet startet ganske fort og jeg måtte jobbe hardt mot slutten, men det kom seg ganske bra. Jeg er lykkelig for det, sier Warholm i et intervju lagt ut på Friidrettsforbundets Facebook-side.

Unggutten fulgte opp forrige ukes kanontid på 400 meter hekk under innendørs-NM i Ulsteinvik. Da satte han årsbeste i Europa og nest bestetid i verden.

– Det er ikke bare å bestille slike rekorder. Det er lov å prøve, og av og til lykkes man. Det gjorde vi i dag, sa trener Leif Olav Alnes til NRK etter at tangeringen var et faktum.

– Det var helt ubeskrivelig egentlig. Det var et energinivå som jeg aldri før har kjent, både i min egen kropp og atmosfæren i hallen generelt, sa Warholm til NRK etter at rekorden var et faktum.