Rodal om Jakob Ingebrigtsens utspill: – Naturstridig

– Med et ferskt OL-gull rundt halsen vil det være naturstridig for en 20-åring å hoppe av, sier Vebjørn Rodal om det overraskende utspillet Jakob Ingebrigtsen onsdag kom med i podkasten «Ida med hjertet i hånden».

– Hvis jeg vinner OL i nærmeste fremtid, eller setter verdensrekorder eller noe, skal jeg slite med å satse videre, sa 20-åringen fra Sandnes.

Og:

– Jeg satt meg noen mål som jeg gjerne vil nå. Og hvis jeg når de målene, er jeg litt ferdig med det.

– Økonomisk potensial

Det er bare én norsk utøver som har vunnet et OL-gull i løping i løping. Vebjørn Rodal vant 800-meteren i Atlanta i 1996.

UNIK: Vebjørn Rodal er den eneste nordmannen som har vunnet OL-gull i løping. Foto: BJØRN SIGURDSØN / NTB

– For det første han meget vel bli olympisk mester i år, for det ser veldig solid og lovende ut, sier Rodal.

NRKs ekspertkommentator i friidrett har imidlertid liten tro at det eventuelt blir det siste Jakob Ingebrigtsen gjør.

– Det er ikke vanlig å gi seg etter OL-gull i så ung alder. Det har noe med at man som så ung ikke føler man har tatt ut hele potensialet sitt. Så ligger det også et økonomisk potensial i et OL-gull i friidrett. Man kan ikke legge opp hvis man vil få maksimalt ut av det, sier Rodal.

Blant annet er det VM i Eugene, Oregon neste år. Der har Ingebrigtsens utstyrsleverandør Nike base, og de vil nok svært gjerne ha sin norske stjerne på startstreken.

For Rodal skapte OL-gullet i 1996 en økonomisk sikkerhet. Det hadde det neppe gjort om han ikke hadde fortsatt å være synlig for sine sponsorer i noen sesonger til.

– Krevende å gjenskape

Rodal erkjenner imidlertid at det oppsto noen utfordringer etter gullet.

– Jeg husker at jeg satt for meg selv under tribunen på Olympiastadion i Atlanta og brukte lang tid på å få til en urinprøve til dopingkontrollen. Og det jeg tenkte på, som jeg husker, er at nå er det utrolig mye som har klaffet for deg i løpekarrieren over lang tid. Det kan bli krevende å gjenskape. Og det er derfor jeg har snakket om at jeg har så stor respekt for dem som klarer å gjenskape et OL-gull, sier 48-åringen.

Selv klarte han ikke det, men det skyldtes verken presset eller fallende motivasjon.

– Jeg kom til et punkt der jeg mistet kontinuiteten treningsmessig. Det ble en blanding av akutt skade og slitasje. Når du må grene mye hardt med smerter som ikke er knuttet til utmattelse eller melkesyre, blir det etter hvert tungt, påpeker han.

Nettopp derfor mener Rodal at det å holde seg skadefri så lenge som mulig er en vel så viktig nøkkel for at Jakob Ingebrigtsen skal holde på i en god del flere år.

Samtidig har gullvinneren fra Atlanta forståelse for at Jakob Ingebrigtsen kan komme til å legge opp tidligere enn mange andre.

Spiser hatten – eller pannebåndet

BÆRER NORGES HÅP: Jakob Ingebrigtsen har allerede skjemt bort sportsinteresserte nordmenn. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

I en alder av 20 år har han vunnet EM-gull både på 1500 og 5000 meter og har europarekord både 1500 og 2000 meter. Han har dermed både oppnådd mer og tatt ut mer av sitt potensial enn de fleste på samme alder.

– Men hvis Jakob Ingebrigtsen legger opp etter OL i Tokyo, da spiser jeg hatten min. Eller pannebåndet, sier Vebjørn Rodal humoristisk.

Overfor NRK har da også Ingebrigtsen understreket at planen ikke er å legge opp allerede i år, men han bekrefter at han ikke ser for seg en lang karriere.

– Jeg har jo lyst til å vinne på andre arenaer i livet også, så jeg har ikke lyst til å drive med løping til jeg har 15 operasjoner og må ligge på sofaen resten av livet, skriver han i en melding.

– Men planen er ikke å legge opp selv om det blir gull i Tokyo?

– Det blir nok ikke det, dessverre. Men kanskje ting endrer seg når man faktisk har vunnet et OL.