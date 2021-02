Rodal forbauset over Warholms form-utspill: – Det er nye takter

– Når de sier det de gjør i dag, så er det nye takter. Vi opplever dem vanligvis som hemmelighetsfulle rundt treningen og det de gjør, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Duoen Alnes og Warholm pleier nemlig å holde kortene tett til brystet når det gjelder hvor fort det egentlig går på trening og i tester. Særlig nå på vinterstid, når den viktigste treningsjobben pågår samtidig som friidrettssesongen nærmer seg.

– Langt foran

Da kommer som regel mottoet «godt gjort er bedre enn godt sagt» når de får spørsmål. Med det mener de at de vil la offisielle resultater svare.

Men da de tirsdag kalte inn til årets første pressekonferanse, var det plutselig litt andre toner - i alle fall fra verdensmesteren selv.

– Jeg føler at jeg er på en bedre plass enn jeg var i fjor, og hvis vi også klarer å styre unna den skaden som jeg fikk på våren i fjor, ligger vi i alle fall langt foran, sa Warholm.

Den uttalelsen får NRKs friidrettskommentator Jann Post til å heve øyenbrynene.

– Husk at han var bare ni hundredeler unna verdensrekorden på 400 meter hekk i fjor, sier Post.

– Når vi vet at han samtidig var skadet på våren i fjor, så ser dette eksepsjonelt lovende ut. Unngår de skader i år så vil både verdensrekord og OL-gull være realistisk, legger han til.

Alnes og Warholm går snart fatt på en ny friidrettssesong, hvor OL i Tokyo er det store målet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Forrige sesong var så god for Warholm at spenningsmomentet etter hvert ikke var om han kom til å vinne løpene, men om han ville slå Kevin Youngs verdensrekord på 46,78, satt i 1992.

Warholm var uhyre nært ved et par anledninger, men det ble bare nesten.

Litt mer hemmelighetsfull Alnes

På pressekonferansen fulgte Warholm opp med å fortelle at på grunn av pandemien har han faktisk fått trent enda litt bedre enn før.

– Vi har holdt oss mye hjemme og puttet inn store mengder trening, mye større mengde enn det vi har gjort før. Vi har trent mer, lenger og litt annerledes enn før, forklarte han.

Friidrettsekspert Vebjørn Rodal sier Warholms svar tyder på stor selvtillit. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Warholm fortalte at blant annet har Alnes gitt ham et nytt styrkeprogram med øvelser som er spesialtilpasset for løping, og at han i tillegg har jobbet beinhardt med å forbedre utholdenheten.

Hekkeløperen prøvde å få Alnes til å følge opp, og oppfordret ham faktisk til å komme med litt mer detaljer om treningsarbeidet. Det var treneren fortsatt ikke helt villig til, men som Alnes humrende sa:

– Jeg vil bare si til de som eventuelt har kjøpt aksjer i dette prosjektet, så vil jeg ikke anbefale å selge de nå.

På direkte spørsmål om Warholm er bedre nå enn på samme tidspunkt i fjor, svarte Alnes til slutt:

– Hvis du hadde hypnotisert meg, så hadde jeg svart ja på det.

Warholm-konkurrenter med ulik strategi

Men hvorfor alt dette hemmelighetskremmeriet, egentlig?

Vebjørn Rodal, som i sin tid vant OL-gull på 800 meter, forteller at det er ganske vanlig for friidrettsutøvere å ikke ville røpe detaljer fra tester og treninger, fordi det kan gi et ekstra press. Men at sannheten er at man vet svært godt hvordan man ligger an.

– Det er jo en veldig målbar idrett, he-he. Den fysiske formen vet man veldig mye om, hvis man har gode testrutiner. Så tenker jeg at når de er så offensive har de nok gjort det og fått gode svar, sier han.

Rodal har notert seg at en av Warholms tøffeste konkurrenter, Abderrahman Samba, også pleier å holde kortene tett til brystet. Som regel vet man lite om hans form før han plutselig står på startstreken, noe han stort sett bare gjør i virkelig store konkurranser.

– Han deler aldri noe av tester, legger aldri ut noe fra hardøkter eller noe. Det er vanskelig å vite hvordan han ligger an, sier Rodal.

Samtidig kjører Warholms kanskje aller tøffeste konkurrent, amerikanske Rai Benjamin, en litt motsatt linje.

– Han ser ut til å like å teste seg og konkurrere ofte, og løp nettopp en 400 meter flatt i et stevne i Boston på svært god tid. Jeg tror egentlig det bare er Benjamin som kan utfordre Warholm i år, sier Rodal.

Rai Benjamin (t.v), Warholm og Abderrahman Samba har vært de tre beste på 400 meter hekk de siste årene. De delte også pallen i forrige VM. Foto: Ibrahem Alomari / Reuters

Skal teste formen

På grunn av koronapandemien vet ikke Warholm helt hvordan sesongen hans kommer til å se ut, utover at OL i Tokyo er det største målet. Han har valgt å droppe innendørs-EM i Polen i mars.

Det eneste som er helt sikkert, er at førstkommende søndag skal han løpe et åpent testløp i Bærum Idrettspark. Der vil han prøve å ta norgesrekorden på 300 meter (uten hekker).

– Da får vi de første svarene, sier Post.