Det var en tydelig skuffet Rød som møtte pressen i Malmö, gående med krykker.

Mandag var han på MR-undersøkelse med landslagslege Thomas Torgalsen og fikk dårlige nyheter: Han har et brudd i foten.

Rød håpet å føre Norge til EM-gull, men nå blir det i stedet en periode med krykker. Foto: Patrick Rowlands / NRK

– Magnus har en stressreaksjon i en knokkel i foten, og det er et veldig lite brudd, som ikke er gjennomgående, men gir sterke smerter, sier Torgalsen.

Han bekrefter at det betyr at høyrebacken er ferdigspilt i EM.

– Det betyr dessverre det. Han må regne med en rehabiliteringsperiode på tre til fire uker.

– Tar litt motivasjonen

Rød har vært en av Norges beste spillere i EM, og har hamret inn mål fra bakspillerposisjonen.

– Det er tungt. Jeg så virkelig fram mot å bidra nå og kjempe om en semifinale og eventuelt en finale. Det tar litt motivasjonen å stå her og gi den forklaringen, sier Rød selv.

Skaden pådro han seg tidlig i gårsdagens kamp mot Sverige, som endte med seier til Norge. Han kom faktisk inn igjen på banen etter å ha skadet seg, og håpet derfor på bedre resultater fra dagens undersøkelser.

Rød merket fort at noe var galt med ankelen. Her fikk han behandling på benken underveis i kampen mot Sverige. Foto: Vidar Ruud

Har slitt med mange skader

I stedet ble beskjeden verre enn fryktet, og Rød medgir at han er svært skuffet. Han har slitt med flere skader den siste tiden, blant annet en hofteskade og en skade i høyrehånden.

– Det hoper seg opp. Man har gjort alt for å bli klar, så kommer det noe piss som dette som skal ødelegge for alt og alle, sier 22-åringen.

– Jeg synes synd på meg selv, og alle rundt. Jeg er takknemlig for at jeg fikk oppleve EM på hjemmebane, og satser på at gutta tar på seg oppgaven og sikrer gullmedaljen, fortsetter Flensburg-spilleren.

– Et stort tap

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten sier at det ikke er tvil om at Norge nå mister en av de viktigste spillerne.

– Vi mister en verdensklassespiller, en som har ekstreme ferdigheter og som er utrolig viktig for Norge, sier han, og legger til:

– Det blir et stort savn og tap.

Harald Reinkind kommer trolig til å få mer ansvar i Røds fravær. Foto: Vidar Ruud

Tvedten er imidlertid usikker på hvor mye det kommer til å påvirke Norges gullsjanser.

– Det er vanskelig å si. Akkurat nå synes jeg bare synd på ham, sier Tvedten.

Heldigvis for Norge er høyrebacken den posisjonen hvor trener Christian Berge har flest spillere å velge mellom. Han har både Harald Reinkind og Eivind Tangen som venstrehendte skyttere, men Rød har vært det soleklare førstevalget.

– Det er alltid laget som er det viktigste. Vi har heldigvis to andre høyrebacker som er verdensklasse, og de kommer til å levere bra, sier Rød.

Norge står med fem seiere på fem kamper i EM, og er på god vei til semifinale. Tirsdag møter de Island i den nest siste mellomspillskampen, og deretter venter Slovenia onsdag. Semifinalene spilles fredag kveld.