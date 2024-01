VM i skiflyging startar med kvalifisering 14.00 torsdag. Du kan sjå kvalifiseringa på NRK1.

– Eg var vaken rundt 37 timar før eg knakk saman på flyet til Helsingfors, seier Robin Pedersen til NRK.

Natt til måndag låg Pedersen sovande i japanske Sapporo. Planen var å reisa heim til Noreg, men så kom telefonen frå landslagssjefen.

– Det var klokka fem om morgonen japansk tid, så eg var litt tåkete då Alexander Stöckl ringde og sa eg skulle til VM, seier han.

Gode prestasjonar i kontinentalcupen har sikra Pedersen VM-billett. Men reisa frå Sapporo til Kulm vart mildt sagt strabasiøs.

Snøstorm i Japan og kansellerte fly sørgt for ei reise på over 40 timar. Han hadde tolv timar på flyplassen i Sapporo og tolv timar på flyplassen i Tokyo før turen gjekk til Europa.

– Så flaug eg derfrå til Helsingfors. Og så frå Helsingfors til München. Eg er litt døgnvill no, seier han og ler.

– Ikkje optimalt

NRK møter han i Kulm onsdag – dagen før VM i skiflyging brakar laus. Pedersen kom fram til Austerrike tysdag kveld.

– Det er ikkje optimalt. Men eg må berre skru på når eg skal skru på. Må vera på jobb, seier han.

Pedersen har vore i god form og leier kontinentalcupen samanlagt. Kontinentalcupen er nivå to for hopparane internasjonalt.

– Eg har eigentleg aldri hoppa så stabilt og godt over så lang tid, så det er den raude tråden eg må følgja, forklarer Pedersen.

MERITTERT: Robin Pedersen etter totalsigeren i Sapporo førre helg. Foto: Privat

Landslagssjef Stöckl trur at Kulm vil passa bra for hopparen som sist deltok på øvste nivå under verdscuphelga på Lillehammer i desember.

– Han har hoppa veldig konstant på eit høgt nivå. Og me ser at han har ein veldig offensiv måte å hoppa på, og det er noko som er heilt perfekt når ein skal i ein skiflygingsbakke, seier Stöckl til NRK.

Manglar utstyr

Torsdag startar kvalifiseringa til skiflygings-VM. Men sjølv om romma til Pedersen er dekorert med hoppdressar og anna utstyr, så manglar han ein vesentleg del: Skia.

– Eg er litt usikker på kvar dei er, men eg trur dei er i Wien, seier han.

Hopparen frå Mo i Rana har roa og trur at skia vil komma frami tide. Det er trass alt berre éin dag til det heile brakar laus.

– Og viss ikkje, så hoppar eg på nye ski. Det løyser me, seier han og smiler.

Noreg sender totalt seks mann til Kulm. I tillegg til Pedersen skal Johann André Forfang, Halvor Egner Granerud, Marius Lindvik, Daniel-André Tande og Kristoffer Eriksen Sundal også til VM.

GULL: Marius Lindvik vann gull då skiflygings-VM vart arrangert i Vikersund for to år sidan. Foto: Geir Olsen / NTB

Dei norske har skuffa denne sesongen og beste nordmann i verdscupen samanlagt er Lindvik på ein niandeplass. Pedersen er fornøgd så lenge ein av lagkameratane gjer det bra.

– Eg håpar Noreg gjer det bra uansett, og håpar me har det som lagmål at me skal gjera det bra. Det har me vore gode på B-laget, og håpar me held fram med dette her. Så skal det vera ein grobotn for ein bra prestasjon i alle fall, seier han.

På grunn av at Lindvik er den regjerande verdsmeisteren i skiflyging, har Noreg fem plassar til den individuelle konkurransen. Dermed er det éin av dei uttekne hopparane som ikkje får sjansen individuelt. Kven det blir er foreløpig ikkje klart.