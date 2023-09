Robertson sikret Liverpool-seier borte mot Wolves

Liverpool vendte bortekampen mot Wolverhampton etter pause og vant 3-1 i Premier League lørdag.

Med det er Jürgen Klopps mannskap fortsatt ubeseiret i årets sesong. Cody Gakpo og Andy Robertson scoret for gjestene etter at de gikk til pause med 0-1, mens et selvmål på tampen fastsatte resultatet til 3-1.

Mohamed Salah var nest sist på to første målene og noterte dermed for sitt 200. og 201. målpoeng for Liverpool. Det har egypteren klart på bare 223 kamper, ifølge statistikkeksperten Opta.

(NTB)