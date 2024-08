– Jeg elsker ham, hvis det er ditt spørsmål.

Det svarte Robert Pires før NRKs journalist hadde rukket å si noe mer enn Arsenal og Martin Ødegaard.

NRK møter ham under OL i Paris. Pires spilte 189 kamper for Arsenal i Premier League fra 2000 til 2006.

HELTER: Dennis Bergkamp, Robert Pires og Thierry Henry sørget for at Arsenal gikk ubeseiret gjennom en hel Premier League-sesong i 03/03. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Franskmannen var en sentral brikke i Arsenal-laget som gikk ubeseiret i den engelske toppdivisjonen i 03/04-sesongen.

Nå mener han at Ødegaard er lagets store kreative kraft og orkesterleder.

– I min tid kalte jeg Dennis Bergkamp for «maestroen» i laget da han spilte i den posisjonen. Nå er «maestroen» i Arsenal Martin Ødegaard og han har en god innflytelse på laget som kaptein, sier Pires til NRK.

GODT HUMØR: Det ble god stemning da Robert Pires møtte NRK for en prat om Martin Ødegaard. Foto: Torstein Bøe / NRK

Nøkkelen for Arsenals suksess

Dennis Bergkamp var på den tiden en av verdens beste offensive midtbanespillere. At Arsenal nå har Martin Ødegaard i den rollen, mener Pires er grunnen til at klubben har tatt store steg under manager Mikel Arteta.

– Det er derfor Arsenal har spilt så bra de to siste sesongene. Det er på grunn av Martin Ødegaard. Fordi man trenger en spiller som ham, mener Pires.

Han synes også at Ødegaard minner om finske Jari Litmanen med ballen.

BALLKUNSTNER: Jari Litmanen som Liverpool-spiller i 2002. Foto: RUSSELL BOYCE / Reuters

Litmanen var også en offensiv midtbanespiller, som blant annet spilte for Ajax, Liverpool og Barcelona.

– Han har gode evner, han spiller enkelt. Han minner om ham med tanke på måten han håndterer ballen, sier Pires og fortsetter:

– Han har en god innflytelse på laget som kaptein. Det er den følelsen og kommunikasjonen med spillerne som er veldig god. Mikel Arteta vet om dette og det er derfor han har valgt ham som kaptein.

Tror Ødegaard kan vinne gullballen

NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg hyller drammenseren og mener det aller beste med ham er hvordan hans vesen og ferdigheter gjør hele laget bedre på banen.

– Jeg tror ikke vi forstår hvor stor respekt han har opparbeidet seg blant nåværende og tidligere spillere i Arsenal, sier Løkberg.

ROS: NRK-ekspert Kristoffer Løkberg er full av lovord om Martin Ødegaard. Foto: Nicolai Trondal

Han mener det er vanskelig å få større og bedre komplimenter enn de han høster i Arsenal om dagen.

– Det er jo egentlig bare det norske landslaget som minsker sjanser for at han skal vinne gullballen i fremtiden, med mindre Norge gjør det bra. Hvis Arsenal gjør det godt, er det muligheter uten VM og EM, sier Løkberg.

Han fortsetter:

– Klarer Ødegaard og Arsenal å ta siste steget og vinne Premier League og komme seg til en mesterligafinale er det ingen grunn til at han ikke kan vinne den.

Det er absolutt ingenting som tyder på at Ødegaard er i ferd med å forlate Nord-London med det første. Men dersom nordmannen hadde vært på markedet, tror Løkberg at han mildt sagt hadde vært populær.

– Hvilken som helst klubb i verden hadde kastet seg etter ham om han hadde vært ledig på markedet, mener NRK-eksperten.

Arsenal sesongåpner hjemme mot Wolverhampton lørdag. Da vil etter all sannsynlighet Ødegaard bli å se fra start.