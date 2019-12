Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Klæbo raskest av alle i herreprologen – mer om det lenger ned!

Therese Johaug gikk en god sprintprolog, og tok seg videre til formiddagens kvartfinale i Lenzerheide.

Det som er ekstra godt nytt for verdenseneren er at ingen av de to antatt argeste konkurrentene i Tour de Ski-sammendraget, Ebba Andersson og Ingvild Flugstad Østberg, klarte å ta seg videre fra prologen.

Det er på ingen måte en fordel for sammenlagthåpene til de to.

– Skuffa

– Jeg hadde forhåpninger om å klare å ta meg videre, så jeg er skuffa. Det er ikke positivt for verken meg eller andre at Johaug tar seg videre, sier Andersson til NRK.

Også Ingvild Flugstad Østberg, som gikk en god etappe i comebacket i går, er skuffet over egen sprintinnsats.

– Det er kjedelig å ikke gå videre til heatene i en sprint. Det pleier jeg å gjøre. Jeg var rett og slett ikke god nok, og hadde ikke sprintfarten inne. Jeg var veldig høyt oppe i går, men kom ned på jorda nå, sier Østberg til NRK.

Den svake sprintinnsatsen fra Andersson og Østberg kommer for Johaugs del på toppen av at de to amerikanske utfordrerne, Jessica Diggins og Sadie Bjornsen, havnet i enorm trøbbel på grunn av dårlige ski under åpningsetappen lørdag.

De to amerikanske stjernene gikk sammen i mål, til 29. og 30. plass lørdag, 1.20 bak Johaug.

Klæbo raskest av alle

På dagens sprintprolog hadde imidlertid de amerikanske løperne langt mer å juble for. Sophie Caldwell var raskest av alle, foran sveitsiske Nadine Fähndrich og lagvenninne Diggins. Bjornsen var fjerde raskest av alle.

Maiken Caspersen Falla ble beste norske i prologen, på 6. plass. Tiril Udnes Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Anne Kjersti Kalvå, Kari Øyre Slind, Heidi Weng og altså Johaug, er også videre til finalerundene.

LYNRASK: Tour-favoritt Johannes Høsflot Klæbo leverte en glitrende prolog i dag, og var raskest av alle. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

De fleste av de norske gutta leverte også en god prolog i Lenzerheide i morges. Johannes Høsflot Klæbo var raskest av alle. Federico Pellegrino og Jovian Hediger fulgte på de neste plassene.

Pål Golberg (5. plass), Erik Valnes (6. pl.), Martin Løwstrøm Nyenget (16. pl.), Jan Thomas Jenssen (18. pl.), Simen Hegstad Krüger (20. pl.) og Emil Iversen (23. pl.) er også videre til kvartfinalene.

Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Sjur Røthe ble slått ut. Hjemmehåpet Dario Cologna og finske Iivo Niskanen fikk det heller ikke til å klaffe, og klarte ikke å sikre seg en plass blant de 30 beste.