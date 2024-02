– Sitte i staden for å stå, ete kjapt etter trening, få i seg næring når ein har slite seg ut, sove bra, ikkje sitte på mobilen ein time før ein skal legge seg.

Det seier Jakob Ingebrigtsen då NRK spør kva han gjer for å bli så god som mogleg – utover å trene.

– Eg er som alle andre folk, men kanskje eg prøver å luke bort dei tinga som kan påverke meg negativt, enten det er å gå på butikken eller bruke energi på mykje fjaseting.

Fleire av konkurrentane har tatt store grep – på og utanfor løpebanen – for å bli betre. Dei meiner det fungerer. Ingebrigtsen ser ikkje for seg å gjere det same.

Jake Wightman avslørte før VM-gullet i 2022 at han hadde hyra inn hjelp til å takle oppløpet betre.

Josh Kerr sa etter VM-gullet i 2023 at han hadde tatt store steg på ernæringsfronten. Nå får han hjelp av ein eigen kokk.

– Det kan ha å gjere med engasjement og interesse. Viss ein er spesielt interessert i ernæring og kokkelering og sånn, er det kanskje naturleg å legge meir i det. Men eg er veldig interessert i trening og det som eg gjer frå eg går på trening til eg går heim.

IMPONERTE: Jakob Ingebrigtsen serverte eggerøre til kona, Elisabeth Asserson, da NRK var på besøk. Ho tar seg stort sett av matlaginga i den nye heimen. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Nordmannen har fått tallause råd på vegen til OL-gull, to VM-gull og to VM-sølv.

– Det viktigaste er å ikkje stresse med det eller sjå at det går ut over det viktigaste.

– Ikkje snakk om

23-åringen frå Sandnes får innspel frå fagfolk når det gjeld søvn, behandling av skadar og kva slags kosthald han bør ha. Der andre har snakka om store grep for å forbetre seg, er han først og fremst opptatt av kva han gjer på dei ulike øktene.

– Ein har berre den energien og kapasiteten ein har. Viss det går ut over det ein skal gjere på trening, så er det ikkje snakk om at ein skal gjere det.

For på vegen til OL-gull, to VM-gull og to VM-sølv er det mange som meiner mykje. Han er nysgjerrig, men filtrerer ut det meste og tek berre i bruk det beste.

– Eg er tilhengar av det som eg veit fungerer, og det som er trygt og sikkert, som eg har gjort før. Og liker veldig godt å halde på det.

Sendar ut brørne først

Han har klokkartru på sitt eige opplegg, som han set opp med storebrørne Henrik og Filip Ingebrigtsen. Og sender heller dei ut i elden når det skal testast nyvinningar eller eksperimenterast.

– Viss eg ser veldig gode resultat på at noko fungerer med Henrik og Filip, så kan eg heller liksom, ok, vurdere det, smiler 23-åringen.

Jakobs «beste» råd Du trenger javascript for å se video.

Då Jake Wightman slo Jakob Ingebrigtsen under VM i Eugene i 2022, avslørte briten at han hadde brukt mykje tid å pusse på finmekanikken. Saman med den tidlegare sprintaren Laura Turner-Alleyne introduserte ei fast sprintøkt i programmet kvar veke.

Det inkluderte blant anna å rette på kroppshaldning, som skulle leie til ein betre løpsteknikk når det drog seg til på oppløpet. Ingebrigtsen ser ingen grunn til å gjere det.

– Det er det mange som har prøvd seg på. Det er mange nordmenn også som har køyrt 200-meter med akselerasjon inni. Herregud. Folk om det.

– Så det handlar om å få dei sliten nok?

– Nei, det handlar ikkje om det. Den beste løparen vinn. Sånn er det. Dei med mest krefter igjen på slutten – vinn. Den er best. Så kan ein brenne opp kreftene sine eller ikkje.

– Vil du seie at du brann opp kreftene dine?

– Ja, det gjorde eg. Då var eg ikkje den med mest krefter igjen med 100 meter igjen.

– For du hadde ein toppfart til å halde følge?

– Ja, absolutt. Alle i det feltet der har ein toppfart som er god nok. Det er berre ikkje alle som klarer å halde lenge nok.

– Så det er ikkje vits å drive med sånn (fartstrening)?

– Nei. Då får du satse 400 meter i staden. På 5000 meter eller 10.000 meter for eksempel, er det ikkje den med høgast toppfart som vinn spurten. Det er den som er best løpar, seier Ingebrigtsen.

Konfronteres med påstander: – Oj! Du trenger javascript for å se video.

Han leverer også ein anekdote for å samanfatte nokon tankar:

– Det er ingen fasit på noko, men ein kan med ganske stor sikkerheit og sannsyn seie korleis ting fungerer. Og så er det litt sånn høna og egga. Viss det oppstår eit resultat, så er det ikkje nødvendigvis fordi ein åt fårikål til frukost. Sjølv om ein gjorde det kvar dag.

PS! Friidretten i OL i Paris 2024 blir send på NRK frå 1. til 11. august. Finalen på 1500 meter går 6. august, mens 5000 meter avgjerast 10. august.