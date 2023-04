Rival hardt ut mot Hovland-gruppe: – Brutalt sakte

Viktor Hovland var med i seierskampen før den siste runden i årets første majorturnering, The Masters. Der fant imidlertid nordmannen aldri flyten og endte til slutt med en runde på to slag over par. Det gjorde at han falt ned fra en tredje- til en delt syvendeplass i turneringen.

Brooks Koepka ledet med to slag på Jon Rahm før den siste runden, men det var spanske Rahm som var sterkest i avslutningen og som til slutt vant fire slag foran Koepka og Phil Mickelson.

TV-bildene viste flere ganger at Koepka og Rahm måtte vente på Hovland og spillepartner Patrick Cantlay, hvor særlig Cantlay fikk hard medfart på sosiale medier.

– Går sakte fra putt til putt som om det var med vilje. Så respektløst, skrev Tron Carter, kjent fra den populære podkasten No Laying Up på Twitter.

På pressekonferansen etter runden ble Koepka spurt om tempoet på den avsluttende runden, som tok nesten fem timer.

– Den gruppa foran oss gikk brutalt sakte. Jon gikk på do syv ganger i løpet av runden og vi måtte fremdeles vente, sa Koepka.

Hovland selv ble spurt av Discovery om han ble påvirket av tempoet til Cantlay.

– Nei, jeg har spilt med mye tregere folk enn det. Vi ventet på flighten foran også. Det er bare slik det er når du spiller en tøff bane i en majorturnering, svarte han.

Til tross for en noe skuffende avslutningsdag, er en delt syvendeplass Hovlands klart beste resultat i turneringen og han kaller det hele en «utrolig kul opplevelse».

– Jeg spilte rett og slett ikke bra nok. Jeg slet litt med ballstrikingen og var midt mellom køller hele tiden, oppsummerte 25-åringen.